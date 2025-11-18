El Gobierno dispuso una nueva restricción sobre el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), creado en 2002 para regular la actividad. A través del Decreto 812, firmado por el presidente Javier Milei, establece que el instituto no podrá adoptar medidas que afecten precios, competencia u oferta y demanda.

Hasta ahora, esa norma establecía que el INYM debía adoptar medidas para “facilitar el equilibrio entre la oferta y la demanda”. Con el cambio aprobado, el organismo queda impedido de dictar normas o adoptar intervenciones que alteren los precios de mercado, limiten la competencia, generen barreras de entrada o interfieran en la libre interacción entre productores y comercializadores.

El decreto recuerda que en diciembre de 2023 el DNU 70/23 ya había introducido modificaciones de fondo en el instituto, entre ellas la quita de su facultad para fijar precios de la materia prima.

Según el Poder Ejecutivo, el objetivo actual es “modernizar” al INYM, orientándolo exclusivamente a tareas de control de calidad y evitando su participación en un mercado que el Gobierno considera competitivo.

El INYM tendrá 30 días para adaptar su normativa interna a las nuevas disposiciones.

En paralelo, un informe reciente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, señaló que desde el inicio del proceso de desregulación, en diciembre de 2023, el precio real de la yerba mate cayó 44,3%, mientras que el valor nominal se mantiene estable desde julio de 2024. El documento agrega que la producción y las exportaciones crecieron 29% y 16,6%, respectivamente, entre 2023 y 2024.

El INYM informó además que las exportaciones alcanzaron 42 millones de kilos a septiembre, superando los volúmenes de 2021, 2022 y 2023, y casi igualando el récord de 2024, cuando se enviaron 43,8 millones de kilos. Las proyecciones oficiales apuntan a que 2025 cerrará con más de 50 millones de kilos vendidos al exterior.