El Gobierno reiteró este lunes su respaldo a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en medio de la polémica por el reparto de alimentos vencidos y los supuestos actos de corrupción en la cartera. "El apoyo a la ministra es total por parte del Presidente y de cada uno de los funcionarios", aseguró el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien también dio indicios acerca del reemplazo de Pablo de la Torre, desplazado la semana pasada de la Secretaría de Niñez y Familia.



En su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, Adorni destacó que la funcionaria "desmanteló el sistema putrefacto heredado de gestiones pasadas". "Se terminó con el negocio de los intermediarios de la ayuda social; se terminó con comedores y cooperativas fantasma que nunca dieron un solo alimento a una familia vulnerable; se logró desarticular una red de explotación sexual en Chaco; se transparentaron los presupuestos de las universidades nacionales y se terminó con la sumisión a los trabajadores de no poder elegir obra social por fuera del sindicato", enumeró. También mencionó las denuncias contra funcionarios del ex Ministerio de Desarrollo Social de la gestión anterior.



"En el Estado, donde se escarba un poco, por desgracia, sale pus", lamentó Adorni. "Es lógico que los organismo parasitarios es resistan cuando se intenta erradicar la enfermedad", agregó.



Consultado por la frase del presidente Javier Milei, quien el fin de semana acusó al kirchnerismo de amenazar a sus funcionarios y hasta no descartó que "le quieran tirar un muerto" a la ministra Pettovello, el vocero explicó: "Si fueron capaces de hacer negocios con la comida de los que menos tienen, son capaces de cualquier cosa. Son gente que no ven la vida como la vemos nosotros".



"Estamos frente a gente sin escrúpulos, sin ningún tipo de miramiento para contar plata sucia adentro de una cueva, revolear bolsos por encima de las rejas de un convento, hacer pactos con terroristas o actuar de manera extraña ante el fallecimiento de un fiscal", apuntó.



Este fin de semana, en medio de rumores de la salida de la ministra, que el Gobierno desmintió -"jamás", afirmó Adorni-, todo el Gabinete nacional salió en tándem a apoyar a Pettovello: "Es razonable que cuando un ministro tiene un problema de tamaña envergadura, como el que está teniendo Pettovello en virtud de ir desmontando este esquema de corrupción, todos salgamos a apoyarla".



Sobre los alimentos que repartirá el Ejército, informó: "Entiendo que hoy se iniciaba la distribución, hoy salía el primer cargamento, siempre en la lógica de los alimentos que tienen una fecha próxima de vencimiento, no se van a repartir los alimentos que estén destinados a otros fines porque el reparto de alimentos a comedores y a personas vulnerables va por otra vía”.



El reemplazo de De la Torre



Tras la salida del ex secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, señalado como el responsable de las fallas en el reparto de alimentos almacenados en depósitos, cuya entrega el Ministerio de Capital Humano encomendó al Ejército, el Gobierno ya habría definido a su reemplazante.



"Hay una mujer que probablemente reemplace a de la torre. Cuando esté totalmente confirmado lo daremos a conocer, seguramente en las próximas horas", anticipó Adorni. "Va a ser una mujer de la extremísima confianza de Pettovello", sumó.



Con esta breve descripción, quien pica en punta para asumir el cargo es Leila Gianni, actual secretaria legal de Capital Humano.



Interrogado acerca de si el pasado de la funcionaria en el kirchnerismo podría derivar en alguna objeción por parte del Presidente a su nombramiento, Adorni contestó: "Milei le da a sus funcionarios la libertad para trabajar con la gente que cada funcionario crea que es la más apta para el cargo, por cuestiones de confianza, expertise o por una conjunción de ambas. Así que el Presidente no va a interferir porque confía en sus ministros".



