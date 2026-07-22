En un contexto particular, en el que se viene identificando lo que algunos llaman una campaña anti Argentina en redes sociales, el Gobierno ratificó que las universidades le pueden cobrar a los extranjeros.

Lo hizo a través del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien sostuvo que está vigente el DNU 366/2025 que determina la autorización a todas las universidades nacionales para cobrar a estudiantes extranjeros.

“Los rectores están legalmente autorizados desde el día 28/5/2025”, precisó el funcionario libertario en X. También expuso que recibió muchas consultas, lo que obligó a explicar el marco normativo del DNU.

El texto dice, en su artículo 35, que se sustituye el apartado 2° bis de la Ley de Educación Superior N° 24.521 y sus modificatorias por el siguiente: “Los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal serán gratuitos para todos los ciudadanos argentinos nativos o por opción y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país. La gratuidad implica la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos”.

“Las instituciones de educación superior de gestión estatal podrán establecer retribuciones por los servicios de educación para aquellos que no estuvieren incluidos en el párrafo anterior, conforme los términos del inciso c) del artículo 59 de la presente ley”, precisó el DNU.

Y completó: “Sin perjuicio de ello, quienes no contaren con residencia permanente en el país podrán ser titulares de becas en los casos en que ello sea previsto por los estatutos correspondientes o por los convenios celebrados entre las instituciones de educación superior de gestión estatal y otros estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados”.

El jefe de Estado también apuntó contra los extranjeros que cuestionaron a la sociedad argentina en X. "¿Tienes enemigos? Bien. Eso significa que has defendido algo en algún momento de tu vida", posteó el mandatario en su perfil de X.

Antes el Presidente también hizo otro posteo pero no ten directamente relacionado al tema y sostuvo en sus redes sociales: “Ahora el mundo va a ver hasta dónde puede llegar un país lleno de argentinos”.

Fuente: Noticias Argentinas