El Gobierno abrió las ofertas económicas correspondientes al proceso de adjudicación para la gestión privada de las represas hidroeléctricas del Comahue —Cerros Colorados, Alicurá, El Chocón y Piedra del Águila—, con las que podría recaudar US$ 684,3 millones sumando las mejores ofertas para cada una de las concesiones. Es importante recordar que el Estado otorgará la concesión por la venta de energía eléctrica durante 30 años. La apertura de ofertas se hizo online a través de la plataforma ContratAr.

Las ofertas por cada represa:

Alicurá (1.000 MW): la mejor oferta fue la de Edison Inversiones, con US$ 162 millones. La actual operadora, AES Argentina (EE.UU.), ofertó US$ 130 millones.

Piedra del Águila (1.400 MW): Central Puerto ofreció US$ 245 millones. Es la única que seguiría en manos de su operador histórico.

El Chocón y Arroyito (1.320 MW): BML Inversora (MSU Green Energy) presentó la propuesta más alta: US$ 235,6 millones, frente a los US$ 172,2 millones de Enel (Italia), actual concesionaria.

Puede interesarte

Cerros Colorados / Planicie Banderita (450 MW): nuevamente ganó BML Inversora, con US$ 41,7 millones. La compañía controla la represa desde el mes pasado, tras comprarla a Aconcagua Energía.

Luego de conocerse la noticia, el ministro de Economía, Luis Caputo, comentó lo siguiente en su cuenta de X: "Recibimos ofertas por un total de 685 millones de dólares por la concesión de las cuatro centrales hidroeléctricas. Piedra del Aguila, el Chocón y Alicurá ya tienen ganadores y Cerros Colorados irá a un desempate. Se vuelve a confirmar el interés del sector privado en invertir en Argentina cuando las reglas están claras. Felicitaciones a las compañías ganadoras".

Ahora se abrirá un período de observaciones antes de avanzar con las adjudicaciones. Los futuros concesionarios, según lo establecido por el pliego, estarán obligados a ejecutar todas las inversiones, obras y reformas de infraestructura necesarias para garantizar la operación segura, eficiente y sostenible de los complejos hidroeléctricos.

Cuáles son los grupos empresarios que avanzan

Edison Inversiones reúne a la familia Neuss, Rubén Cherñajovsky y Luis Galli (Newsan), y los dueños de Havanna a través del fondo Inverlat (Giovanelli, Pozzoli, Stanley y Salvai). Este año el grupo creció con compras de distribuidoras eléctricas en Tucumán y Jujuy.

BML Inversora forma parte de MSU Green Energy, del empresario agroenergético Manuel Santos Uribelarrea.

Central Puerto está controlada por Guillermo Reca; la familia Miguens-Bemberg; y Eduardo Escasany (Banco Galicia). Todos fueron socios de Nicolás Caputo, quien se retiró de gran parte de sus negocios energéticos en los últimos años.