La apertura de sobres con las siete ofertas en la licitación de la primera etapa de la concesión de rutas nacionales se realizó el miércoles 8 de octubre a las 13 con foco en el desarrollo y privatización de la Ruta del Mercosur. La información fue confirmada oficialmente por el gobierno que encabeza Javier Milei y replicada desde diferentes áreas oficiales.

El tramo licitado abarca dos corredores esenciales: el Oriental y el de Conexión, que integran las rutas nacionales 12, 14, 135, A-015, 117 y 174 (Puente Rosario-Victoria). Este conjunto de vías cruza las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, y representa 741 kilómetros de extensión estratégica dentro de la infraestructura argentina.

“Se presentaron siete ofertas en la licitación de la primera etapa de la concesión de rutas nacionales”, comunicó el vocero presidencial Manuel Adorni a través de la red X, al dar cuenta del interés empresarial en la privatización del esquema de gestión, explotación y desarrollo de las rutas bajo concesión.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, también utilizó la red social para destacar el alcance de la jornada: “Importante! Se presentaron 7 ofertas en la etapa 1 de la concesión de rutas viales. 741 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan la Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes más el Puente Rosario-Victoria. El sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas”.

Tanto Adorni como Caputo enfatizaron el cambio de lógica estatal por un modelo de gestión donde el sector privado asume funciones que antes desempeñaba el Estado, en línea con el plan de reducción del gasto público y transferencia de recursos operativos al sector privado.

Ofertas presentadas por tramo

Tramo Oriental – Rutas Nacionales 12 y 14 (“Ruta del Mercosur”)

Autovía Construcciones y Servicios S.A.

Benito Roggio e Hijos S.A.

Panedile Argentina S.A.I.C.F. e I.

Tramo Conexión – Ruta Nacional 174 (Puente Rosario–Victoria)

Autovía Construcciones y Servicios S.A.

Obring S.A.

Coyserv S.A.

La operación convocó a empresas interesadas bajo la modalidad de concesión con peaje, reglas que surgen de la licitación 504-0007-LPU25, ejecutada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. El proceso se desarrolló por medio de la plataforma Contrat.Ar. Los contratos estipulan la explotación de los corredores bajo un plazo de entre 20 y 30 años, dependiendo de las propuestas y obras comprometidas.

Fuente: APFDigital