El Gobierno argentino emitió un comunicado oficial recomendando a los ciudadanos no viajar a Cuba “ante el deterioro de las condiciones de vida” en la isla. La Cancillería advirtió sobre cortes de luz prolongados, escasez de combustible incluso en zonas turísticas, dificultades para acceder a agua potable, alimentos y medicamentos. También instó a quienes ya se encuentren allí a tomar precauciones y mantenerse informados sobre la evolución de la crisis.

La medida se produce en el contexto de recientes sanciones adoptadas por Estados Unidos contra Cuba y los países que suministren petróleo a la isla. El jueves pasado, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que impone aranceles adicionales a bienes importados de naciones que provean petróleo o productos derivados al régimen cubano. Según la Casa Blanca, el objetivo es frenar la principal fuente de energía de la dictadura y proteger los intereses estratégicos de Washington frente a lo que considera “acciones malignas” de La Habana en la región.

Trump sostuvo que el abastecimiento energético es clave para la supervivencia del régimen cubano y su capacidad de financiar actividades que, según Estados Unidos, amenazan la estabilidad regional. La normativa permite al Ejecutivo modificar o suspender las medidas si Cuba o los países implicados adoptan acciones que reduzcan la amenaza percibida.

El documento estadounidense señala que Cuba alberga capacidades militares y de inteligencia vinculadas a países considerados adversarios de Estados Unidos, incluyendo la mayor base rusa fuera de su territorio, y respalda a organizaciones que Washington considera terroristas, como Hezbollah y Hamas. Además, denuncia violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluyendo represión de opositores, censura a la prensa y restricciones a la libertad de expresión, así como represalias contra familiares de presos políticos.

Desde la Cancillería argentina se explicó que la recomendación también busca proteger a los turistas frente a eventuales dificultades logísticas y de movilidad dentro de la isla, donde los cortes de combustible y electricidad pueden afectar el transporte y los servicios turísticos básicos. Asimismo, se advirtió que la escasez de alimentos y medicamentos podría complicar la estadía de los viajeros en ciudades y destinos turísticos.

Especialistas en relaciones internacionales destacan que las medidas estadounidenses no solo impactan a la dictadura cubana, sino también a los ciudadanos que dependen del suministro energético y a los turistas internacionales. La combinación de sanciones, crisis interna y limitaciones en el abastecimiento ha generado un escenario complejo, que según el Gobierno argentino hace recomendable posponer cualquier viaje hasta que se normalice la situación.