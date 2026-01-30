MEDIANTE UN COMUNICADO
El Gobierno recomendó a los argentinos no viajar a Cuba “ante el deterioro de las condiciones de vida”
Cancillería de la Nación emitió un comunicado en las primeras horas de esta tarde. “Se registran faltantes de combustible”, precisó el texto difundido también por Pablo Quirno.
El Gobierno argentino emitió un comunicado oficial recomendando a los ciudadanos no viajar a Cuba “ante el deterioro de las condiciones de vida” en la isla. La Cancillería advirtió sobre cortes de luz prolongados, escasez de combustible incluso en zonas turísticas, dificultades para acceder a agua potable, alimentos y medicamentos. También instó a quienes ya se encuentren allí a tomar precauciones y mantenerse informados sobre la evolución de la crisis.
La medida se produce en el contexto de recientes sanciones adoptadas por Estados Unidos contra Cuba y los países que suministren petróleo a la isla. El jueves pasado, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que impone aranceles adicionales a bienes importados de naciones que provean petróleo o productos derivados al régimen cubano. Según la Casa Blanca, el objetivo es frenar la principal fuente de energía de la dictadura y proteger los intereses estratégicos de Washington frente a lo que considera “acciones malignas” de La Habana en la región.
Trump sostuvo que el abastecimiento energético es clave para la supervivencia del régimen cubano y su capacidad de financiar actividades que, según Estados Unidos, amenazan la estabilidad regional. La normativa permite al Ejecutivo modificar o suspender las medidas si Cuba o los países implicados adoptan acciones que reduzcan la amenaza percibida.
El documento estadounidense señala que Cuba alberga capacidades militares y de inteligencia vinculadas a países considerados adversarios de Estados Unidos, incluyendo la mayor base rusa fuera de su territorio, y respalda a organizaciones que Washington considera terroristas, como Hezbollah y Hamas. Además, denuncia violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluyendo represión de opositores, censura a la prensa y restricciones a la libertad de expresión, así como represalias contra familiares de presos políticos.
Desde la Cancillería argentina se explicó que la recomendación también busca proteger a los turistas frente a eventuales dificultades logísticas y de movilidad dentro de la isla, donde los cortes de combustible y electricidad pueden afectar el transporte y los servicios turísticos básicos. Asimismo, se advirtió que la escasez de alimentos y medicamentos podría complicar la estadía de los viajeros en ciudades y destinos turísticos.
Especialistas en relaciones internacionales destacan que las medidas estadounidenses no solo impactan a la dictadura cubana, sino también a los ciudadanos que dependen del suministro energético y a los turistas internacionales. La combinación de sanciones, crisis interna y limitaciones en el abastecimiento ha generado un escenario complejo, que según el Gobierno argentino hace recomendable posponer cualquier viaje hasta que se normalice la situación.