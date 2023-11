El Gobierno volvió a reivindicar al reclamo soberano sobre las Islas Malvinas como una “causa nacional” y dispuso una medida reparatoria para excombatientes, al declarar como “legítimos herederos” a sus hijos y convivientes respecto a las pensiones instituidas por ley a los héroes de la guerra de 1982.



Así lo anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, al encabezar un acto en el Puerto de Buenos Aires que marcó el inicio de la campaña antártica para el período 2023/2024, con el comienzo de la carga de abastecimiento del buque rompehielos Almirante Irizar.



“Hemos firmado el decreto que hace legítimos hereditarios a los hijos y convivientes de aquellos que combatieron en Malvinas para garantizar no solamente honrar su memoria, sino que el derecho ganado en combate sea respetado en términos hereditarios para todas las familias de los héroes de Malvinas”, dijo Massa en el acto que se inició con un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del ARA San Juan, al cumplirse seis años del último contacto del submarino.



El ministro y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) dejó así una noticia esperada por familiares de aquellos que “fueron héroes de Malvinas, que perdieron sus familiares y que hoy estaban en la discusión respecto de los convivientes y el compartir la pensión”, dijo.



El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 595/2023 firmado por el presidente Alberto Fernández y sus ministros, que será publicado el jueves en el Boletín Oficial, al que tuvo acceso a Télam, dispone:



“Que a los derecho-habientes de los veteranos de guerra del Atlántico Sur beneficiarios de las pensiones instituidas por la Ley Nº 23.848, su modificatoria Nº 24.652 y su complementaria Nº 24.892-, enunciados en el inciso e) del artículo 53 de la Ley Nº 24.241, sus modificatorias y complementarias, no les regirá la limitación de edad contemplada en dicho inciso, resultando asimismo indiferente su estado civil a los fines de establecer su condición”.



Al respecto, señala que “a tal fin, y solo a falta de viuda, viudo o conviviente con derecho a ellas y de otros hijos u otras hijas menores o con discapacidad, a partir de los dieciocho (18) años, los hijos y las hijas del causante participarán en la percepción del beneficio de la mencionada Pensión Honorífica de Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur, de conformidad con el artículo 7° del Decreto N° 1357 del 5 de octubre de 2004”.



Massa asistió a la ceremonia acompañado por los ministros de Defensa, Jorge Taiana; de Salud, Carla Vizzotti, y de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, publicó la agencia de noticias Télam.



La centralidad que el oficialismo le asigna a la causa Malvinas fue puesta también de manifiesto en un acto que el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, -uno de los funcionarios que más trabajó en la elaboración del mencionado Decreto- y el canciller Santiago Cafiero compartieron con veteranos de guerra de la provincia de Santa Fe.



Los funcionarios participaron de la apertura del 35to. Congreso de la Confederación de Veteranos de Guerra de la República Argentina realizado en el Parque de la Constitución de la ciudad de Santa Fe, de la que también participó el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona.



Allí, Rossi y Cafiero coincidieron en reivindicar a Malvinas como “una causa nacional” y plantearon la necesidad de “reconocer permanentemente” a los excombatientes de la guerra de 1982, a quienes definieron como una “institución” de la Argentina.



Como era de esperar, el acto en Santa Fe estuvo cruzado por el malestar que produce entre los veteranos de guerra las posturas sobre Malvinas expresadas por el ultraderechista Javier Milei a lo largo de la campaña electoral que culminará con el balotaje del próximo domingo.



En más de una oportunidad, el candidato de La libertad Avanza (LLA) dijo apoyar un supuesto derecho a la “autodeterminación” de los isleños desconocido hasta por la propia Naciones Unidas y expresó su admiración por la ex-primera ministra Margaret Thatcher, jefa del Gobierno de Reino Unido durante la guerra de Malvinas.



La última vez que lo hizo fue durante el debate presidencial obligatorio que mantuvo con Massa el domingo pasado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).



Thatcher tuvo una participación decisiva en esa guerra, al ordenar el hundimiento del Crucero General Belgrano, que el 2 de mayo de 1982 causó la muerte de 323 personas, casi la mitad de las víctimas argentinas en el conflicto.



“Malvinas es una causa nacional en la que estamos profundamente comprometidos. Hay que ser claros, no se pueden tener posiciones duales. No se puede decir que se admira a Margaret Thatcher, como hizo Milei”, dijo el jefe de Gabinete y compañero de Massa en la fórmula presidencial.



En esa línea, Rossi recordó que “incluso (Diana) Mondino -quien parece ser la canciller teóricamente designada por este candidato- dijo que iba a consultar a los isleños antes de tomar cualquier decisión”, respecto a la disputa por las Islas.



Rossi refirió así a declaraciones de Mondino hechas al diario inglés The Telegraph, que generaron una fuerte polémica y críticas del oficialismo y dirigentes de la oposición.



En esa entrevista, la economista había deslizado que la población inglesa implantada en Malvinas debe decidir su propio destino, al prometer que “los derechos de los isleños serán respetados”, en una negociación con el Reino Unido bajo un eventual gobierno de Javier Milei.



Rossi recordó que “el reclamo de soberanía sobre Malvinas figura en la Constitución Nacional, que fue reformada en 1994” y recordó que las islas constituyen una “parte de nuestro territorio nacional que está intrusado por una potencia imperial extranjera” que piensa en esos territorios en base a su “importancia geopolítica estratégica”.



Remarcó que el compromiso “con la Causa Malvinas de la actual administración es indubitable y contundente”, y aseguró que los candidatos de LLA “no tienen la misma actitud”.



El jefe de Gabinete subrayó, entonces, la importancia de la “histórica” declaración de la última cumbre en Bruselas de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea que, en julio pasado, reconoció la existencia de una disputa territorial en relación a Malvinas entre Argentina y el Reino Unido.



Por su parte, Cafiero sumó sus críticas a Milei por su postura respecto a la cuestión Malvinas, e invitó a pensar que en el balotaje del próximo domingo “entre otras cosas, lo que se elige es entre los que admiran a Thatcher o los que admiramos a nuestros héroes de Malvinas”.



En esa línea, el canciller destacó la trayectoria de Rossi, que “siempre ha reivindicado la cuestión Malvinas, se ha puesto al frente de cualquier debate y cualquier discusión, y siempre ha levantado la voz cuando se banalizaba la cuestión Malvinas”.



Cafiero apuntó a los “discursos confusos” que esgrimen desde LLA sobre la cuestión Malvinas y acusó al candidato libertario de ser dueño de una “profunda ignorancia en lo que es el derecho internacional”.



En esa línea, aclaró que “la comunidad internacional” viene acompañando a Argentina a partir de “mucho esfuerzo diplomático y producto de una tarea del servicio diplomático de la Nación, que es permanente”.



A su turno, el presidente de la Confederación de Veteranos de Guerra de la República Argentina, Ramón Robles, acusó al líder ultraderechista de “estar preparando el terreno para volver a desmalvinizar todo y que la gente se olvide de Malvinas”.



“Sentimos un dolor muy grande porque no podemos concebir que alguien que reniega de las Islas puede llegar a pelear la presidencia de la Nación”, expresó el dirigente bonaerense, y bregó porque “el pueblo no le dé el voto” el próximo domingo y que “piense y entienda que para poder llegar a la democracia hubo 632 compañeros que dejaron la sangre en Malvinas”.



Fuente: R2820