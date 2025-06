El Gobierno se mostró indiferente, en público, tras la masiva protesta que organizó el peronismo frente a la propia Casa Rosada para respaldar a Cristina Kirchner en su primer día de detención domiciliaria por corrupción. Sin embargo, por lo bajo relativizaron los números que brindó el kirchnerismo sobre el caudal de manifestantes y deslizaron que habían sentido “pena” por los asistentes. Además, le respondieron a Cristina Kirchner, que dijo que el “modelo” de Javier Milei “se va a caer” y auguró un regreso de su fuerza politica al poder. “Es por eso es que nos hicieron mierda la economía, nunca entendieron cómo sumar uno más uno”, deslizaron altos mandos en Balcarce 50.

Desde La Cámpora aseguraron que habían contabilizado a un millón de personas distribuidas entre la Plaza de Mayo, la Avenida de Mayo y las diagonales. Pero en la administración nacional porfiaron que habían contado una afluencia mucho menor, tanto frente a la Casa de Gobierno, que amaneció vallada y obligó a los asistentes a restringirse a la mitad del lado del Cabildo y la Catedral; como en otros puntos de la Ciudad.

Según los números del Gobierno, en la plaza hubo apenas 25 mil personas; en la esquina de la casa de Cristina Kirchner, 2500; en la intersección de 9 de Julio e Independencia, 3000; en la esquina con Belgrano 5000; en “otras zonas” 7000; y en el Congreso, en la protesta de jubilados, apenas 30. En suma, no contaron más que 40.530, aseguraron.

Milei no estuvo hoy en Casa Rosada; sí Karina Milei, que convocó a la habitual reunión política que suele realizar temprano con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, su segundo, Lisandro Catalán; a la que esta vez sumo al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y el asesor de la secretaria general en Casa Rosada, Lule Menem. El vocero, Manuel Adorni, a pesar de que no confirmó hasta última hora, retomó hoy su conferencia de prensa, que esta vez se había interrumpido por su viaje al exterior con Milei.

En Gobierno quisieron mostrar que continuaban con las actividades oficiales como de costumbre, a pesar de los amedrentamientos políticos que llegaban desde la calle. Querían mostrar indiferencia, y buscaron desligarse de las expresiones violentas del posible candidato bonaerense, José Luis Espert, que insultó días atrás a Florencia Kirchner. “Fue cosa de él”, dijeron, a pesar de que el economista amigo de Milei denunció que militantes kirchneristas habían vandalizado su vivienda ayer por la noche.

En la misma línea, Milei mantuvo su agenda en privado, como es habitual; y se dedicó a tuitear desde Olivos justo cuando la marcha empezaba a desconcentrarse, pasadas las 16. No dirigió un solo mensaje para Cristina Kirchner. En cambio, replicó decenas de ideas de otros usuarios, referidas principalmente a datos económicos.

Por lo bajo, sí hubo opiniones libertarias. Por la mañana, antes de que se iniciara la manifestación convocada para las 14, previeron una jornada de ademanes violentos. Una predicción que finalmente no se cumplió. Y por la tarde, cuando había terminado, dijeron sentir “pena por la gente” que aún sigue a Cristina Kirchner. Además, contabilizaron a la baja la cantidad de manifestantes.

Mañana, Milei tiene planeado regresar a la Casa de Gobierno, principalmente porque tiene previsto grabar una entrevista con uno de los canales de noticias -no se adelantó cuál. aún-. probablemente en su despacho. Probablemente sea consultado sobre la manifestación en defensa de Cristina Kirchner, sobre la que hasta ahora se mostró reacio a opinar. Y el viernes participará en un acto por el Día de la Bandera, pero no en Rosario, como suelen hacer los presidentes frente al histórico Monumento, sino en el Campo Argentino de Polo. “Simplemente no quiso ir a Rosario y quería hacerlo acá”, dijeron en el entorno del primer mandatario. (Fuente: Infobae)