“No presentó la renuncia y estamos convencidos que no tuvo ninguna responsabilidad”, aseguró este miércoles por la mañana el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en contacto con Radio Mitre.

“No hay ninguna duda sobre su continuidad, ni sobre su desempeño”, aseguraron este martes a La Nación otras fuentes de la Casa Rosada tras una jornada en la que circularon versiones sobre la posible salida de Lugones en medio del escándalo por el fentanilo contaminado e incluso se lo vio al ministro reunido con Santiago Caputo.

“La primera inspección a ese laboratorio (por HLB Pharma) fue por orden de Mario Lugones. Por eso está inhabilitado el laboratorio. El accionar de Salud evitó miles de muertos”, sostuvieron.