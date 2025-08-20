FALTA DE CONTROL
El gobierno respaldó al ministro de Salud ante el escándalo del fentanilo contaminado
Tras conocerse el primer informe médico forense sobre muertes asociadas con el fentanilo contaminado, desde el gobierno nacional salieron a respaldar al ministro de Salud, Mario Lugones, bajo cuya órbira se encuentra la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), responsable del control sobre HLB Pharma.
“No presentó la renuncia y estamos convencidos que no tuvo ninguna responsabilidad”, aseguró este miércoles por la mañana el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en contacto con Radio Mitre.
Puede interesarte
“No hay ninguna duda sobre su continuidad, ni sobre su desempeño”, aseguraron este martes a La Nación otras fuentes de la Casa Rosada tras una jornada en la que circularon versiones sobre la posible salida de Lugones en medio del escándalo por el fentanilo contaminado e incluso se lo vio al ministro reunido con Santiago Caputo.
“La primera inspección a ese laboratorio (por HLB Pharma) fue por orden de Mario Lugones. Por eso está inhabilitado el laboratorio. El accionar de Salud evitó miles de muertos”, sostuvieron.