La mesa política del Gobierno se reunió este martes en la Casa Rosada para planificar la agenda parlamentaria y trabajar sobre una serie de medidas económicas y en materia educativa que se darán a conocer en los próximos días.

Además de abordar el repaso de la estrategia y el conteo de votos para la sesión prevista para este miércoles en la Cámara de Diputados -que incluirá el tratamiento del proyectos clave como Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, entre otras iniciativas-, la mesa chica incorporó para esta edición a Sandra Pettovello para coordinar la gestión de la cartera de Capital Humano.

Es la segunda ministra que participa en el grupo que encabeza Karina Milei, luego de la anterior citación a Federico Sturzenegger, de Desregulación y Transformación del Estado.

En ese sentido, durante las más de dos horas y media que duró el encuentro, los principales alfiles políticos del Gobierno discutieron temas varios vinculados a educación, trabajo, niñez, familia y ANSES. Y anticiparon que próximamente darán a conocer medidas y proyectos legislativos en materia educativa.

La ministra de Capital Humano se sumó a la reunión de mesa política, que anticipó próximas medidas en materia educativa. (Foto: Archivo NA/Daniel Vides)

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, también será portavoz de nuevos anuncios de medidas económicas en una conferencia de prensa que se celebrará este miércoles por la mañana en la sede de su cartera.

El tópico de las medidas no fue aclarado, pero durante la reunión de Gabinete que encabezó el Presidente este lunes la plana mayor del Gobierno discutió la situación alrededor del creciente endeudamiento de las familias argentinas.

Si bien la consultora Analytica advirtió que las personas con más de un año de mora en el pago de sus deudas pasaron de casi 2 a 3,8 millones en un año, el Ejecutivo negó que exista un escenario de alarma y afirmó que la mora “muestra una tendencia descendente”.

Aún así, el Gabinete repasó las distintas medidas que se vienen implementando para trabajar sobre la morosidad y mejorar las condiciones de financiamiento, entre las cuales destacaron “la reducción de la inflación y del riesgo país y el trabajo con los distintos actores del sector para renegociar las tasas y extender los plazos”.

Un encuentro de cara a una sesión clave en el Congreso

En paralelo, los responsables de la estrategia política del oficialismo analizaron el escenario de cara a la mencionada sesión en la cámara baja donde se buscará darle media sanción a la reforma del Banco Central, los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal; y otras iniciativas.

La lista completa del temario incluye el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur, la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y la reducción del IVA del 21% al 10,5% para la fécula y la harina de mandioca. Además, en las últimas horas se incorporó al temario la denominada Ley Joaquín, una normativa de seguridad en espacios deportivos y recreativos.

El Gobierno se prepara para una sesión clave en la Cámara de Diputados donde buscará darle media sanción a la reforma del Banco Central y los cambios en Inocencia Fiscal. (Foto: Prensa Cámara de Diputados)

En el Gobierno señalan que esta vez cuentan con los votos necesarios gracias al respaldo de los bloques aliados, en un clima que buscan diferenciar de lo ocurrido semanas atrás con la votación en el Senado de la Ley de Propiedad Privada, cuando el oficialismo no logró reunir los apoyos suficientes.

En ese sentido, también se repasó la agenda de la cámara alta, que este jueves tratará una serie de pliegos de jueces y distintos tratados internacionales.

Además de Karina Milei y la invitada ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, participaron del encuentro el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara baja, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor presidencial Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

Fuente: TN