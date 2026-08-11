Tras el traspié sufrido la semana pasada con el retiro de capítulos clave de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el Gobierno reunió a su mesa política. El objetivo fue reordenar la agenda parlamentaria y repasar el esquema de aliados. Como novedad, el ministro Federico Sturzenegger se incorporó al encuentro para explicar sus proyectos de desregulación.

La secretaría general de la Presidencia, Karina Milei, resolvió que la mesa política audite de ahora en más las iniciativas elaboradas por Sturzenegger antes de que lleguen al Congreso, con el objetivo de moderar propuestas consideradas “muy ambiciosas” y evitar nuevos traspiés parlamentarios como el de la semana pasada.

Puertas adentro del oficialismo, el cuestionamiento apuntó a que el proyecto de reforma de Ley de Tierras se redactó sin pasar por ningún filtro político antes de llegar al recinto.

Más temprano, Sturzenegger fue ratificado en su cargo a través del vocero presidencial, Adrián Ravier, que expresó que “es una figura clave”.

Federico Sturzenegger, en Casa Rosada (Foto de archivo)

Las iniciativas pendientes de sanción son varias. Además de la ley que retrocedió en el Senado, restan la reforma de la carta orgánica del Banco Central —calificada por el presidente Javier Milei como prioridad absoluta— y la reforma política, que incluye la eliminación de las PASO. También figuran en el radar libertario los proyectos de Inocencia Fiscal II, Zonas Frías y el paquete económico que acompañará los cambios en el Banco Central.

En Casa Rosada aseguran que hay acuerdo con los gobernadores para avanzar con Zonas Frías, la iniciativa que recorta subsidios al gas en regiones de clima frío y que ya tiene media sanción en Diputados. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, dialogó con los mandatarios provinciales sobre el tema, al que se sumará un proyecto elaborado en conjunto para zonas cálidas.

Por otro lado, se mantiene la agenda de recorridas por los distritos: Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo, viajarán el jueves a Catamarca para reunirse con el gobernador Raúl Jalil y con el mandatario de Santiago del Estero, Elías Suárez, en un viaje que había sido reprogramado por factores climáticos. El motivo es la puesta en marcha de la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.

Pese al optimismo oficial, hay dirigentes aliados que marcan límites en la agenda. Sobre la reforma política, este martes el jefe de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, se distanció de la idea de suspender las PASO: “Es un debate que todavía no tenemos saldado dentro del PRO. Todavía no estamos para acompañar la transformación de la ley”, afirmó en el panel Democracia y Desarrollo, que compartió junto con Bullrich.

En ese ámbito la jefa de La Libertad Avanza en el Senado admitió que “un gobierno que reforma y va para adelante en algunos momentos choca”.

Fuente: TN