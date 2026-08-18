El Gobierno confirmó su plan de económico y se mostró confiado para las presidenciales: "Nos imaginamos reelectos en primera vuelta". El vocero presidencial, Adrián Ravier, dijo en conferencia de prensa en Casa Rosada que la motosierra es "un símbolo" de la gestión libertaria y anticipó que mantendrán el ajuste del gasto público.

Ravier destacó que a través del recorte de gastos lograron "equilibrar las cuentas públicas, bajar la inflación, de más del 200% al 30% actual, y seguirá en descenso, comprar equipamiento para los hospitales públicos, el orden público", y confirmó: "Javier Milei fue enfático, la motosierra no se apaga nunca, mientras él sea el Presidente, la motosierra va a seguir".

El funcionario dijo, que la motosierra es "la manera de achicar el tamaño del Estado, para que los privados puedan disponer de más dinero": "Esto es interesante incluso para el Fondo Monetario Internacional (FMI), que durante mucho tiempo asesoró a muchos países que a la hora de lograr el equilibrio fiscal aumenten impuestos, y nunca bajen el gasto público. A partir del gobierno de gobierno de Milei el mundo mira con atención, porque la reducción del gasto público permite que tengamos una expansión de la economía".

Ravier planteó que hay "récord de exportaciones, de consumo, a partir de la motosierra", que creen en el modelo económico vigente y que consideran que esa es "la solución, que la motosierra le va a dar soluciones a la gente": "Redujimos la pobreza, la indigencia, no vemos razones para cambiar este modelo".

Fuente: TN