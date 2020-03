El Gobierno sumó a Brasil y Chile a la lista de países de riesgo

El Gobierno decidió sumar a la lista de países considerados de riesgo a Chile y a Brasil, por lo que a partir de ahora los pasajeros que lleguen de esos países vecinos deberán guardar cuarentena como ya lo hacen quienes arriban desde Estados Unidos, Europa, China, Corea del Sur, Japón e Irán. Un par de horas antes de esa resolución, el presidente Alberto Fernández había participado brevemente de una teleconferencia con sus pares que integran el Prosur, en la que hablaron de coordinar acciones y cuidar las fronteras. Fernández deslizó una crítica porque del chat no formó parte Nicolás Maduro --en verdad, Venezuela no integra el Prosur-- y luego Argentina no suscribió la declaración conjunta.