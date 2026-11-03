El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes que el Gobierno suspenderá los embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a las pymes hasta mayo de 2027, como parte de un paquete de medidas destinado a aliviar las dificultades financieras que atraviesa el sector productivo. Además, adelantó que se ampliará el alcance del plan de facilidades de pago de hasta 18 cuotas y se habilitará la utilización de saldos a favor por exportaciones para cancelar deudas aduaneras.

Durante su exposición en la 32° Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), el funcionario reconoció los problemas de financiamiento que enfrentan las pequeñas y medianas empresas y aseguró que el Ejecutivo busca ofrecer herramientas para mejorar su situación.

"Nosotros escuchamos los reclamos de todos. Hoy entendemos que las pymes tienen un problema financiero y los embargos. Suspenderemos embargos de ARCA hasta mayo del año que viene", afirmó Caputo.

En ese sentido, explicó que la suspensión busca otorgar un mayor margen para que las empresas puedan regularizar sus obligaciones fiscales sin comprometer su funcionamiento.

"La idea de esto, por supuesto, es que les dé margen para ordenar sus cuentas naturalmente y lo complementamos con la extensión del plan de 18 cuotas sobre lo que eran deudas con ARCA que vencían hasta el 30 de junio, lo vamos a extender a las deudas hasta el 31 de octubre", detalló De esta manera, el Gobierno ampliará el universo de obligaciones que podrán incorporarse al régimen de regularización, incluyendo las deudas vencidas hasta el 31 de octubre de 2026, en lugar del límite anterior del 30 de junio.

"Entendemos que el costo financiero para las pymes es un problemón y no necesariamente algo que se vaya a solucionar en un mes o dos", reconoció el ministro.

Caputo también vinculó la posibilidad de avanzar con estas medidas al ordenamiento de las cuentas públicas. "Dentro de lo que podemos, dada nuestra consolidación fiscal, nos permite hacer estas cosas que son enormes beneficios", sostuvo.

Otra de las medidas anunciadas apunta a resolver las demoras en la devolución de reintegros y saldos fiscales vinculados con las exportaciones, una problemática que afecta tanto a las pequeñas y medianas empresas como a las grandes compañías.

"La tercera medida también es muy importante. La famosa devolución de los reintegros joroba muchísimo. Tanto a pymes como a las grandes porque el Gobierno tarda mucho en devolver, entre seis y nueve meses", reconoció Caputo.

Para aliviar esa situación, el ministro anunció que las pymes podrán utilizar la totalidad de los saldos que tengan a favor por exportaciones o IVA de exportación para cancelar obligaciones aduaneras, sin necesidad de esperar la devolución de esos fondos. "Permitiremos que las pymes puedan utilizar el 100% del saldo que tienen a favor por exportación o IVA de exportación para cancelar deudas aduaneras", precisó.

La medida también alcanzará a las grandes empresas, aunque inicialmente con un porcentaje menor. "También lo vamos a hacer por otro porcentaje para las grandes empresas, que va a ser cada vez más creciente hasta que terminemos con este tema de los reintegros", anticipó el funcionario.

Caputo propondrá eliminar el impuesto a los sellos y compensar a las provincias

Por otra parte, el titular del Palacio de Hacienda adelantó que el Gobierno propondrá a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires eliminar el impuesto a los sellos, como parte de la estrategia oficial para reducir los costos que enfrentan las empresas.

"Le vamos a estar proponiendo a CABA y las provincias la eliminación del impuesto a los sellos, que es un desastre al bolsillo porque grava todo, en un monto cercano a 0,4-0,5 del PBI", cuestionó Caputo.

Según explicó, el Ejecutivo buscará implementar un esquema de compensación para las jurisdicciones que adhieran a la iniciativa, particularmente en relación con las empresas comprendidas en regímenes de incentivo a las inversiones (RIGI).

"Para aquellas que estén adheridas al RIGI y al RIMI vamos a ofrecer desde el Estado pagarles la mitad de ese impuesto a cambio de que las empresas resignen la otra mitad, es decir que se elimine el impuesto pero que las provincias tengan un ingreso que lo compensamos desde Nación", detalló el ministro, según la transcripción de sus declaraciones. Los anuncios se producen en un contexto de dificultades para la recuperación industrial. Según estimaciones preliminares de la UIA, la producción manufacturera cayó 0,2% mensual en septiembre y 3,4% interanual, mientras que en los primeros nueve meses de 2026 acumuló una contracción del 2,8% respecto del mismo período del año anterior.