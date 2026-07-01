El invierno llegó con más presión sobre las finanzas de los hogares argentinos. A través de las normativas publicadas en el Boletín Oficial por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), se establecieron los nuevos valores para Edenor, Edesur, Metrogas y Naturgy BAN. Esta política de actualización constante se fundamenta en la evolución de los precios mayoristas (IPIM) y la inflación minorista (IPC), que registraron variaciones del 2,51% y 2,15% respectivamente.

En el sector eléctrico, el ajuste del componente de distribución se fijó inicialmente en un 2,39% para las empresas del AMBA. Sin embargo, el Costo Propio de Distribución (CPD) terminó subiendo un 2,95% para Edenor y un 2,76% para Edesur. Un usuario de Edesur en la franja de menor consumo sin subsidio deberá afrontar un cargo fijo de $1.674,55 mensuales y un cargo variable de $153,935 por kWh. Para quienes conservan el beneficio estatal en Edenor, el subsidio solo cubre los primeros 300 kWh mensuales, facturándose el excedente a precio pleno, lo que eleva el costo variable en la categoría R2 a $155,504 por kWh.



Más frío, más tarifas de gas

La situación del gas natural no es más alentadora, especialmente bajo el marco de la emergencia del Sector Energético Nacional prorrogada sucesivamente por decretos de necesidad y urgencia. Según la Resolución 204/2026, los cargos fijos para usuarios de Metrogas sin subsidio en Capital Federal oscilan entre los $22.606,14 para categorías bajas y $85.449,38 para la categoría R4. En el área de Naturgy BAN, el cargo fijo para un usuario residencial R4 sin beneficios se sitúa en $74.776,64. Estos valores se calculan trasladando el Precio Anual Uniforme (PAU) a los usuarios finales según los contratos de abastecimiento vigentes.

Desde la Secretaría de Energía indicaron que buscan dar previsibilidad a los montos de facturación mediante la reestructuración del régimen de subsidios. Por ello, se prorrogó una bonificación extraordinaria del 25% sobre el consumo de gas para los beneficiarios del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y una del 16,59% para la electricidad sobre una base de 300 kWh.

No obstante, el peso de las tarifas sigue siendo una amenaza para los clubes de barrio y entidades de bien público que, aunque equiparados a usuarios residenciales con subsidio, deben afrontar cargos variables que escalan rápidamente con el consumo estacional. Mientras el Ejecutivo otorga beneficios impositivos a los sectores más concentrados de la economía, la realidad inmediata de los consumidores es la de un ingreso que se diluye frente a servicios esenciales cada vez más costosos.