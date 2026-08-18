Luego de las conversaciones informales que se generaron en el último tiempo con los diferentes actores involucrados, Karina Milei inaugurará este martes en la Casa Rosada las reuniones oficiales de coordinación para la visita a la Argentina del Papa León XIV, que visitará la ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba.

El encuentro comenzará a las 17:00 e incluirá tanto a funcionarios nacionales como del gobierno porteño, además de representantes de la Iglesia Católica.

Si bien los preparativos vienen desarrollándose desde hace algunos meses por los canales no protocolares, la mesa de trabajo interdisciplinaria recién se armó una vez que el Vaticano confirmó, hace tan solo dos semanas, que el país estaba incluido en la gira que el Santo Padre hará por América Latina.

El Sumo Pontífice se quedará entre el 8 y el 11 de noviembre, luego de su viaje por Uruguay y antes de partir hacia Perú, lugar donde ejerció como misionero y obispo y que será su última parada antes de regresar a Roma.

La secretaria general de la Presidencia decidió formar un equipo de trabajo para coordinar los pormenores de la visita, desde el recibimiento y las actividades con representantes del Poder Ejecutivo, hasta los operativos de seguridad, que incluyen además los cortes de calle en los sitios por donde pasará la caravana.

Las autoridades nacionales ya adelantaron que, al ser una visita oficial, el Papa tendrá una reunión privada con el presidente Javier Milei, aunque no se descarta que también tenga entrevistas con otras figuras importantes del Estado.

En esta ocasión solamente se invitó a la Casa Rosada a los funcionarios del gobierno porteño porque se van a tratar exclusivamente las cuestiones vinculadas a las recorridas que León XIV va a hacer por distintos sitios de la ciudad de Buenos Aires.

Luego será el turno de las autoridades de Córdoba, que ya tuvieron un primer acercamiento con la Nación por este tema con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aunque de manera informal.