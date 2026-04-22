Mediante la firma de un convenio específico, la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Gobierno y Trabajo y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), comenzarán a generar datos y análisis del trabajo joven en la provincia a través del Observatorio del Mercado Laboral, un espacio de articulación institucional orientado a producir, analizar y difundir información sobre la realidad laboral entrerriana.

"Necesitamos evidencia, datos concretos para la toma de decisiones en relación a las políticas de trabajo", señaló el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y explicó que la información servirá para mejorar la calidad de vida de la sociedad y contribuir para que los jóvenes puedan concretar un futuro con trabajos dignos. En este sentido remarcó que "el trabajo con la universidad vincula conocimiento científico con políticas públicas, que es imprescindible para lograr mejores resultados".

Por su parte, el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano, destacó que el convenio "consolida una articulación entre el Estado provincial y la universidad pública para generar información útil, actualizada y relevante sobre empleo, informalidad y nuevas modalidades de trabajo".

Asimismo, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Sebastián Pérez, resaltó la sinergia con el gobierno y valoró "el aporte de nuestros equipos técnicos que con rigor científico, buscan colaborar a la comprensión de problemáticas complejas como la inserción laboral juvenil y las nuevas tecnologías".

Desde su creación, el Observatorio elaboró más de 12 informes sobre la situación laboral en la provincia. En este caso, avanzará en el estudio de la situación laboral de los jóvenes en Entre Ríos, el trabajo informal y en plataformas digitales, así como de la economía popular.