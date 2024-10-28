El gobierno provincial convocó para este lunes a las 12 a los gremios docentes a un nuevo encuentro en el que se retomará la discusión salarial. Participarán representantes de Agmer, Amet, UDA y Sadop. Será en el Ministerio de Gobierno.

“Seguimos apostando por el diálogo. Por eso convocamos a los docentes a retomar las negociaciones y a delinear acciones, atentos al pedido hecho por Agmer”, manifestó el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y aclaró que dicho encuentro “no significa una convocatoria formal a la mesa paritaria, sino un espacio para discutir y encontrar soluciones”.



“Reconocemos la importancia de mantener un canal abierto y constructivo entre las partes, y creemos que es fundamental generar este espacio de encuentro”, expresó el ministro.

Por su parte, desde Agmer, señalaron que van a “volver a discutir la pauta salarial que repare la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras de la educación”.