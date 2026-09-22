El Gobierno de Entre Ríos y los gremios docentes volverán a reunirse este martes 22 de septiembre, a las 15, en la Secretaría de Trabajo, para retomar la paritaria docente en Entre Ríos.

La convocatoria fue confirmada por fuentes oficiales y alcanza a representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Unión Docentes Argentinos (UDA).

La reunión se realizará luego del primer encuentro desarrollado el jueves pasado, cuando el Gobierno provincial presentó una propuesta de incremento salarial del 3,5%, que fue rechazada por los sindicatos docentes.

Desde los gremios señalaron que esperaban una oferta superior para avanzar en la negociación. En tanto, desde Casa Gris remarcaron que la propuesta presentada representaba el máximo esfuerzo posible dentro del esquema financiero de la administración provincial.

Paritaria docente en Entre Ríos



El nuevo encuentro será clave para definir si el Ejecutivo mejora la oferta inicial o si se mantiene el escenario de rechazo sindical. La discusión salarial docente se da en un contexto de reclamos por recomposición de haberes y seguimiento de la evolución de los ingresos frente a la inflación.

Como antecedente reciente, el Gobierno ya había aplicado por decreto los aumentos para docentes y estatales de Entre Ríos luego de negociaciones sin acuerdo.

Fuente: Ahora