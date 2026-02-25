Tras el rechazo unánime a la oferta inicial, el secretario de Trabajo y Seguridad Social, Mariano Camoirano, citó formalmente a los gremios docentes para una nueva audiencia paritaria. El encuentro tendrá lugar el próximo lunes 2 de marzo a las 15. Ese día estaba previsto que comiencen las clases, pero varios sindicatos anunciaron que habrá paro.



La audiencia, que se realizará en la sede de la Secretaría, representa una instancia decisiva para que el Ejecutivo provincial mejore los términos de la negociación y brinde respuestas que contemplen la realidad urgente de la docencia particular.

La secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), Alejandra Frank, confirmó la asistencia de la representación sindical, pero advirtió que la postura de la conducción se mantiene firme:



“No vamos a aceptar propuestas que sigan profundizando la precarización. Hoy tenemos compañeros que, tras cumplir su jornada en el aula, deben recurrir a emprendimientos externos o aplicaciones de transporte para completar la canasta básica. Esa es la realidad del ‘docente emprendedor’ que este Gobierno y las cámaras empleadoras no pueden ignorar”.

La primera y única reunión paritaria, que tuvo lugar el lunes, el Gobierno ofreció una suma no remunerativa ni bonificable de 45 mil pesos para activos y 30 mil pesos para el sector pasivo.

Fuente: APFDigital