ENTRE RÍOS
El Gobierno y los gremios estatales retoman la paritaria este miércoles
La provincia vuelve a encontrarse con ATE y UPCN mañana. Hoy será el turno de los gremios docentes.
El gobierno provincial, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) volverán a reunirse en mesa paritaria este miercoles.
La convocatoria a los gremios Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) es para este miércoles 11 de noviembre a las 14 en la sede de la Secretaría de Trabajo provincial, sita en Buenos Aires 166 de la ciudad de Paraná.
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