Con la presentación este martes en la Cámara de Diputados de los proyectos para regular el lobby y el llamado "Súper RIGI" (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), la Casa Rosada ya tiene al nuevo paquete de leyes en la línea de largada del Congreso.

La semana pasada, el Poder Ejecutivo ya había remitido al Senado el proyecto de derogación de la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos y la iniciativa para regular los juegos de azar en línea.

La iniciativa para regular la gestión de intereses (lobby) será tratada en un plenario de comisiones integrado por Asuntos Constitucionales y Legislación General.

En cuanto al proyecto de "Super RIGI", que establece suculentos beneficios fiscales a grandes inversiones en industrias energéticas y de la economía del conocimiento, la comisión de Presupuesto y Hacienda será cabecera, mientras que Industria (presidida por el aliado José Luis Garrido) y posiblemente Ciencia y Tecnología (Martín Yeza del PRO) se acoplarán en modalidad de plenario.

La de Presupuesto, acaso la más importante, es presidida por el ultra oficialista Bertie Benegas Lynch, quien podrá marcar el pulso del debate a su propio tempo.

En el caso de la ley de prevención de la ludopatía digital, que ingresó por el Senado, ya tiene designados los tres giros de comisión: Legislación General, Salud, y Justicia y Asuntos Penales.

Las tres tienen como titulares a integrantes de La Libertad Avanza, que son Nadia Márquez (Legislación General), Ivanna Arrascaeta (Salud) y Gonzalo Guzmán Coraita (Justicia y Asuntos Penales).

El proyecto para derogar la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos probablemente reciba tratamiento en la comisión de Salud.

De esta manera, el Gobierno se garantiza el manejo de los tiempos y de las formas del debate en cada uno de los cuatro proyectos del último paquete de leyes anunciado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En cuanto a la viabilidad política, los números juegan a favor del oficialismo, especialmente en las leyes que ingresaron por la Cámara de Diputados: la "ley de lobby" y la de "Súper RIGI".

Más allá de que la oposición dura se pronuncie en contra, el oficialismo podrá construir una cómoda mayoría con sus habituales aliados, quienes ya le dieron los votos cuando se trató el primer RIGI en la Ley Bases.

En el caso de la ley contra la ludopatía se abre un escenario más incierto, porque la media sanción que obtuvo la ley del 2024 con 139 votos a favor de prohibir la publicidad de juegos de azar, sumado a las abstenciones del PRO y la UCR, dejan un panorama mucho más brumoso sobre cómo actuará la oposición y los sectores dialoguistas frente a una ley más moderada que no se mete con el corazón del negocio de las apuestas online.

La ley de Etiquetado Frontal fue una conquista del Congreso en el año 2021 que fue posible gracias a la correlación de fuerzas que había en aquel momento, muy diferente a la actual.

En el Senado, la ley obtuvo 64 votos a favor y apenas tres en contra, con la particularidad de que hasta los legisladores del PRO y de la UCR votaron a favor.

En Diputados, también el resultado fue abrumador, con 200 votos a favor, 22 en contra y 16 abstenciones.

En este caso, la UCR votó mayoritariamente a favor de la ley, mientras que el PRO se dividió entre las abstenciones y los votos en contra.

Si bien hubo una renovación muy fuerte de las caras de los legisladores nacionales, especialmente en la Cámara de Diputados, no va a ser demasiado fácil para el PRO y la UCR justificar un cambio de 180 grados en las posturas que tuvieron hace cinco años cuando el tema se trató en el Congreso.

El Mundial de fútbol, que comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio, producirá inevitablemente un amesetamiento de la actividad, aunque el oficialismo se propone no paralizar el trabajo de las comisiones.

O en todo caso, deberá elegir qué proyectos agilizar durante ese período, y cuáles ponerle un freno hasta la finalización del evento deportivo.

De ser así, se produciría un quiebre respecto de la tendencia histórica en el Congreso, que suele entrar en un parate casi total en el mes que dura la máxima competencia internacional a nivel selecciones.

Antes del Mundial, posiblemente el 4 de junio, se realizaría una sesión en el Senado para tratar pliegos judiciales, la aprobación de un plan de pago a dos fondos buitre por 171 millones de dólares de deuda pendiente de los canjes y el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.