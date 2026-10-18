Luego de haberse convertido en el máximo goleador de la historia de Orlando City, Martín Ojeda metió un golazo digno del Puskas en la goleada 4-1 de Los Leones ante DC United por la MLS. El gualeguaychuense, capitán y artillero del equipo, protagonizó una definición muy particular.

El surgido en Sud América, que hace días se había convertido en el máximo goleador de la historia del conjunto de Orlando con 48 tantos, volvió a marcar en el triunfo de su equipo y amplió su registro.

A los 22 minutos de partido, con el marcador 1-0 a favor, Los Leones hicieron una jugada rápida en el borde del área rival que terminó con Antoine Griezmann —el delantero francés campeón del mundo— asistiendo a Ojeda con un pase milimétrico, para que el argentino se elevara de espaldas al arco y definiera de taco al segundo palo.

Tras este tanto, el gualeguaychuense quedó a solo un gol de alcanzar los 50 y, si lo consigue, se convertirá en el primer jugador en la historia del club en llegar a esa cifra.