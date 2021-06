El gran gesto del DT campeón de Colón: entrenó a un grupo de chicos de su barrio

dominguez 03.jpg

Domínguez se metió en la historia del club al darle el primer título de su vida institucional y lo cierto es que no realizó declaraciones públicas tras el sueño alcanzado. Fiel a su estilo y, pese a no saber qué será de su futuro inmediato, pues aún no firmó su continuidad, a los tres días de que su equipo levantara la Copa recibió un pedido muy especial al que accedió sin dudar.

Un niño del barrio El Pinar, donde él vive junto a su familia en Santa Fe, golpeó a su puerta (tras dos días de visita sin suerte) pidiéndole que lo entrenara junto a sus amigos. Domínguez se excusó porque el domingo estaba ocupado pero lo citó para el día siguiente en la canchita del barrio.

Y así fue como el lunes armó un círculo con su nuevos dirigidos, una niña y varios niños de entre seis y nueve años, y se sentó en el césped para primero hablarles un poco y luego entrenarlos.

No dejó librado nada al azar y a su lado lo escoltaba una bolsa con pelotas, arcos pequeños y pecheras para los chicos. Tenía una sorpresa para motivarlos más aún.

"El que mejor se entrena se lleva esta camiseta", les dijo mientras distribuía las pecheras, acomodaba las pelotas y ubicaba los arcos. El premio tenía la leyenda "Colón campeón 2021" y la afortunada fue la niña del grupo quién, además, cumplía años.

