El "gris legal" y la "masividad peligrosa" que rechazan los espacios culturales

Ni 30% de aforo, ni 50% ni hasta las 23 horas, ni nada. Los espacios culturales debieron cerrar sus puertas una vez más. Es que los decretos no los contemplan como actividades habilitadas en esta nueva etapa regida por decretos y más controles.

ElDía conversó con Valeria Bassini, referente de Caidegú (Colectivo de Artistas Independientes de Gualeguaychú) y el espacio Sinergia Teatral.

Contó que días atrás fueron recibidos por la Secretaria de Cultura de la provincia, Francisca D´Agostino. Del encuentro participaron 26 espacios culturales que conforman la Red Oté Danán, una Red de Espacios Culturales Autogestivos de Entre Ríos.

“Nos dijo que el día posterior a que saliese el decreto Nº 808 de Provincia, ella envió un informe a Gobernación realizado en base a un relevamiento provincial de espacios. Ahí decía la cantidad de espacios, gente que trabaja, aforo que tienen esos espacios y otros detalles. Se le reclamó por qué no le consultaron o por qué motivo no esté en la mesa de toma de decisiones, pero no tenemos certezas”, dijo Vale Bassini a ElDía.

Desde estos espacios culturales realizaron una comparación directa con la habilitación de los cines que sí tienen permitido abrir sus puertas con un aforo del 50% y destacaron que la cuestión económica y lo que moviliza cada sector puede haber influido a la hora de tomar una decisión.

Desde las salas teatrales pidieron ser tenidos en cuenta en futuras normativas; mientras que les adelantaron que “habrá una ayuda extraordinaria este año y fondos concursables para el próximo año”.

Nada negativo puede salir de un evento cultural protocolizado. Somos espacios seguros

“Deseamos profundamente que estas restricciones a la actividad cultural autogestiva sean dejadas sin efecto para próximas acciones del Estado. Nada negativo puede salir de un evento cultural protocolizado. Somos espacios seguros. Generamos espacios necesarios”, viralizaron a través de las redes sociales los artistas de Gualeguaychú, que luchan por la reapertura de sus espacios de trabajo.

Asimismo, cuestionaron: “¿Y el teatro? ¿Otra vez el pensamiento erróneo de la masividad peligrosa? Dos días que sí que no, que sí, que no. Un manoseo constante. ¿Con qué argumentos, con qué datos, se justifica y se permite ir a ver una película, pero en cambio es peligroso ir a ver una obra de teatro?”, se quejaron.

La respuesta de la funcionaria

Francisca D´Agostino aseguró que “desde la Secretaría de Cultura estamos trabajando con Gobernación y con el Ministerio de Salud y con el COES, para que en el próximo decreto que seguramente se extenderá con nuevas medidas o con diferentes medidas, permitan la actividad cultural y artística sobre todo en salas independientes, porque entendemos con son espacios muy cuidados y donde el protocolo que en su momento nosotros aprobamos con el COES se está cumpliendo de manera estricta”. Sus declaraciones fueron emitidas en el programa radial “A Quien Corresponda”.

“Además de eso, desde la Secretaría estamos evaluando las posibilidades de nuevas ayudas como fue el caso del año pasado la Ayuda Extraordinaria a la Cultura – esta vez- con un instrumento muy parecido que tal vez tenga algunas modificaciones, pero sabemos que el sector este año, aunque se le permita realizar actividades, estas tienen que ser bajo protocolo por lo cual merma la cantidad de posibilidades de ingreso de dinero”, por lo tanto “vamos a volver a largar una Ayuda Extraordinaria específicamente para ese sector”, remarcó la Secretaria de Cultura Provincial