Como todos los años, la Asamblea Ciudadana Ambiental realizará este viernes 2 de octubre el Grito Blanco, una jornada de concientización dirigida a niños, adolescentes y docentes.

La concentración se realizará a las 8.45 horas, en la esquina de las calles Rocamora y 25 de mayo. Luego, la movilización se hará por la calle 25 de mayo por ocho cuadras. El acto principal tendrá lugar a las 9.30 horas en la Plaza Urquiza.

Bajo el lema “Sin agua no hay vida”, el Grito Blanco promoverá y exigirá un ambiente sano y libre de agrotóxicos. Durante el acto central, se entonará el Himno Nacional y los alumnos de las instituciones educativas que participen podrán pasar al escenario para compartir acciones o actividades referidas a la defensa del medio ambiente que hayan desarrollado.