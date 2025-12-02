El próximo sábado 6 de diciembre , el grupo de teatro MAAM-MACCELG volverá a escena con el estreno de “Resplandece el Sol aún en la Oscuridad”, en el Teatro del Puerto a las 20.30 hs. Esta función representa un nuevo paso dentro de la destacada trayectoria del elenco.

El grupo, integrado por 15 mujeres, lleva 17 años de actividad ininterrumpida bajo la dirección y dramaturgia de Carina María Alejandra González. MAAM-MACCELG se consolidó a lo largo del tiempo como un espacio artístico que apuesta al teatro no sólo como expresión escénica, sino como herramienta de transformación personal y social.

Sus integrantes encuentran en el teatro un lugar de encuentro y crecimiento. Cada obra implica asumir nuevos desafíos emocionales, explorar personajes que interpelan y, muchas veces, atravesar procesos internos que terminan convirtiéndose en aprendizajes. “El teatro no se hace solo con técnica, sino con entrega y pasión”, expresa la directora al referirse al trabajo del elenco.

Esta nueva producción aborda, desde una mirada crítica y reflexiva, una problemática sensible: el abuso de poder en situaciones de estafas familiares, especialmente hacia personas vulnerables, como adultos mayores o familias sin recursos. Aunque no se trata de un fenómeno reciente, en los últimos años se ha visto favorecido por el uso de tecnologías y vías de comunicación digital. La obra se inscribe en una línea que caracteriza al grupo, que busca dar voz a realidades que merecen ser escuchadas.

La función contará con la participación especial del Ballet Folklórico Ecos Entrerrianos quienes se suman para enriquecer la propuesta escénica. Además, tras la presentación del elenco principal, se ofrecerá la obra “Salvemos Nuestro Planeta”, a cargo del grupo infantil Marionetas, perteneciente al taller de teatro del SUM de Molinari, en el marco de los talleres municipales.

Después de 17 años, MAAM-MACCELG continúa apostando por el teatro como espacio de encuentro, crecimiento y construcción colectiva. Su historia demuestra que, aun sin grandes recursos, cuando existe pasión y voluntad artística, lo que parece imposible puede concretarse. Cada estreno es una conquista compartida y cada función una invitación a la reflexión.

El teatro independiente —como lo viven ellas— no solo se representa: se construye, se comparte y se sostiene con convicción y mucha pasión.