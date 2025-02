“No se abandona”, presenta a un grupo de mujeres que se ven obligadas a trabajar en una fábrica textil precaria y clandestina. Como únicas sostén de sus familias, deben soportar todo tipo de injusticias laborales mientras luchan por mejorar sus vidas. El relato da un giro cuando, al final de una larga jornada, las trabajadoras reciben la inesperada noticia de que la fábrica cierra y suspende la producción. Ante esta situación, las mujeres, aunque con diferentes posturas y personalidades, deciden unirse para luchar por sus derechos y revertir la decisión que las afecta profundamente.

Según explicaron desde el grupo teatral, la obra muestra la lucha de la clase obrera, en donde las mujeres luchan para lograr un mundo más libre y justo para todas. “Sin duda la problemática laboral y la falta de derechos no se ve muy lejana en este contexto; lo bueno de esta obra es que no solo habla de la cruel realidad, sino que a través del juego dramático y con la ayuda del humor, los personajes luchan para que sus sueños se hagan realidad y así poder proyectar una vida diferente. No está permitido abandonar en tiempos difíciles; indudablemente sabemos que nadie se salva solo, pero tampoco sin sueños”, expresaron.



La obra, dirigida por Carina María Alejandra González, será representada por 15 actrices que vienen trabajando hace 16 años de forma ininterrumpida: Silvia Graciela Delgado, Alejandra Villagra, Angela Estela Soldá ,Andrea Elizabeth Cabeza ,Carina Ruiz, Miriam Patricia González, María Ernst ( Tita) Mónica María Florencia Fuentes, María Eva Cabezas,Patricia Raquel Terreni, María Claudia Silva, Santa Sabina Barro, María Cristina Ramirez ,Pereyra Lucrecia Fabiana y Florencia Alexia Fiorotto.



Desde “Maam-Maccelg" informaron que ya están a la venta las entradas anticipadas con una promoción de 2x1. La misma tiene un valor de $5000. Para realizar reservas, indicaron que el público debe comunicarse al WhatsApp 3446-387843.