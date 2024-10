Con la 10 en la espalda y la cinta en el brazo, Daiana Segovia es una de las caras visibles del fútbol femenino local, pese a no haber nacido acá. Está desde el inicio del proyecto que encabeza Pascual “Koki” Basaldúa (entrenador) en Unión del Suburbio y se convirtió en una de las jugadores más laureadas en el ámbito departamental.

Con una técnica distinguida, una lectura del juego que la destaca y la voz de mando en el vestuario, Segovia es la bandera del equipo auriverde, que el domingo pasado volvió a ratificar su dominio en el fútbol femenino local, tras obtener la Copa de Oro del Torneo Oficial “Ariel Paredes” y sumar así su noveno título oficial en seis temporadas.

En un mano a mano con Ahora ElDía en cancha de Unión del Suburbio, el patio de su casa, Segovia, quien se gana la vida como ordenanza en un colegio de su Gualeguay natal, resaltó la parte humana del plantel -que capitanea- como el factor preponderante en la cosecha de triunfos.

Para destacar la importancia del entrenador Pascual Basaldúa en la carrera deportiva de Daiana Segovia en equipo auriverde, dado que le brinda hospedaje a ella, a otra cinco jugadores del plantel y a su asistente técnica los fines de semana, cuando arriban a Gualeguaychú para los partidos desde sus ciudades de orígenes.

Ganaron la Copa de Oro invictas, pero no habían tenido una buena fase regular

Sí, no arrancamos bien la temporada. Al principio no costó consolidarnos porque hubo chicas que arrancaron con nosotras y después dejaron. Perdimos muchos puntos al inicio de la fase clasificatoria, sufrimos dos derrotas duras (3-0 con Independiente y La Vencedora). Pero después de un triunfo con Sarmiento (4-3) hicimos el clic y, a partir de ahí, el equipo se encontró de otra forma. Nos empezamos a entender entre nosotras, a ganar en confianza y eso se vio reflejando en la cancha, porque comenzamos a jugar mejor y a conseguir buenos resultados, para terminar en la segunda posición. Mientras que en los playoffs llegamos muy bien mentalmente y logramos el objetivo en gran nivel, al ganar los seis partidos que disputamos y ahora queremos jugar la última fecha en nuestra cancha para festejar y tratar de cerrar la Copa de Oro invictas.

¿Cuál es el secreto para ser competitivas en todos los torneos y sumar títulos?

Pienso que la parte humana. El grupo es la clave del éxito deportivo, más allá de que muchas chicas somos de afuera y quizás nos compartimos mucho tiempo en la semana. Pero cuando estamos juntas, tiramos todas para el mismo lado. Obviamente de que todas queremos jugar y quizás alguna se enoja porque juega menos, pero la unión, como el nombre del club, es la base de todo lo que logramos a nivel títulos, más allá también que la mayoría nos mantenemos desde el inicio del proyecto y de que sumamos refuerzos que nos dieron un salto de calidad.

Como capitana y referente ¿Qué significa para vos Unión y este grupo de jugadoras?

Es parte de mi vida deportiva junto al club de mi ciudad, Gualeguay Central. Unión me dio más de lo que pensé que me podía dar. Me enseñó un montón en lo futbolístico y humano. Aprendí muchísimo con Pascual Basaldúa y su cuerpo técnico, porque no hay que olvidarse que agarraron un equipo un poco complicado en disciplina, pero supieron encarrilarlo y convertirlo en un equipo competitivo y con mentalidad ganadora.

Somos un equipo ambicioso y nos gusta competir. Cada torneo que encaramos, buscamos ser protagonista y pelear hasta el final, La mayoría de las veces nos toca serlo y otras pocas no”.

A lo largo de estos seis años ganaron nueve torneos, pero también tuvieron altibajos

Sí, somos un equipo ambicioso y nos gusta competir. Cada torneo que encaramos, buscamos ser protagonista y pelear hasta el final, La mayoría de las veces nos toca serlo y otras pocas no. Gracias a Dios, en este camino logramos cuatro copas Gualeguaychú, cuatro torneos de liga y una finalísima. Somos el equipo al que todos le quieren ganar y bajarlo. En el inicio del año sufrimos un traspié de no haber podido llegar a la final de la Copa Gualeguaychú y nos había quedado esa espina, que por suerte nos la pudimos sacar rápido, al ganar el Torneo Oficial 2024.

La cuenta pendiente es lograr la Copa Entre Ríos ¿o todavía es difícil competir ante las potencias de la provincia?

En la última edición llegamos a semifinales. Así que este año (comenzaría en noviembre el certamen provincial) nuestro objetivo es mejorar esa campaña. Cuesta un montón competir de igual a igual ante clubes con ligas más desarrolladas, pero tenemos la cabeza puesta en poder pelear por salir campeonas entrerrianas. A los 35 años sería un gran premio para mí y cerrar mi carrera como futbolista en este hermoso club.

El Dato

Unión del Suburbio ganó el Torneo Oficial “Ariel Paredes” una fecha antes del cierre de la Copa de Oro, instancia en la cual ganó los seis partidos que disputó. A los playoffs arribó como segunda de la fase clasificatoria, detrás de Independiente 837), con 34 puntos, producto de once victorias, un empate y dos derrotas.

El más ganador

Unión del Suburbio es con 9 títulos el más laureado del fútbol femenino departamental, desde que se incluyó en la Liga en 2018

2018. Copa Gualeguaychú

2019. Copa Gualeguaychú

2019. Torneo Oficial

2022. Copa Gualeguaychú

2022. Torneo Oficial

2023. Copa Gualeguaychú

2023. Torneo Apertura

2023. Finalísima.

2024. Torneo Oficial.