Lisandro Martínez, que fue suplente en el debut ante Arabia y titular frente a México en el segundo encuentro, fue el tercer futbolista de la Selección Argentina que asista a las conferencias de prensa prepartido, luego de que Lionel Messi acudiera a la primera, antes del debut, y Lautaro Martínez a la segunda.

El defensor de Manchester United habló de la fortaleza de la Selección Argentina y confesó que le dejó la derrota ante Arabia: "Es cuando más se aprende porque capas con el triunfo no se ven. El grupo está más fortalecido, está más preparado. Uno cuando está en la Selección vive todo".

Además, el defensor remarcó lo difícil que son los partidos en Qatar a diferencia de otros torneos y por qué no se llegó a el buen funcionamiento y afirmó: "No se puede comparar con un partido con Mundial, ya sea Copa América o la Finalissima. Los partidos son muy cerrados y estamos en búsqueda de poder dar muchísimo más. Todavía no llegamos a lo que hemos hecho".

Por último, Martínez habló del encuentro ante Polonia y como se marca a un delantero como Robert Lewandowski. "Es un rival duro, tienen jugadores importantes. Tenemos que estar bien parados. Sabemos que se mueve muy bien, estar concentrados todo el partido y ser solidos defensivamente".

¿Cuál fue el cambio luego de la derrota ante Arabia Saudita?

"En la derrota es cuando más se aprende porque capas con el triunfo no se ven. El grupo está más fortalecido, está más preparado. Uno cuando está en la Selección vive todo".

Lisandro, sobre la cantidad de debutantes de la Selección Argentina.

"Tenemos que estar tranquilos y no cargarnos de presión. Venimos haciendo cosas muy bien, seguir trabajando de esta manera. Los debutantes tenemos la responsabilidad de llevar esta camiseta. Es un orgullo y vamos a poner el pecho por Argentina"

La buena relación en la concentración de Argentina y con la gente

"Somos apasionados y tenemos esa unión que nos caracteriza a los argentinos. Tenemos una conexión con la gente y nosotros. Lo aprovechamos dentro y fuera de la cancha"

¿Cómo imaginas el partido ante Polonia?

"Imagino un comienzo duro, son partidos que se ganan por detalles. En el momento que hay que golpear lo tenemos que hacer. Polonia es un rival muy duro que defiende muy bien".

¿Cómo se marca a Lewandowski?

"Tenemos que estar bien parados. Sabemos que se mueve muy bien, estar concentrados todo el partido y ser solidos defensivamente"

La intensidad de juego que tuvieron ante Italia

"No se puede comparar con un partido con Mundial, ya sea Copa América o la Finalissima. Los partidos son muy cerrados y estamos en búsqueda de poder dar muchísimo más. Todavía no llegamos a lo que hemos hecho".

¿Cuál es la diferencia en el sistema táctico?

"Nosotros como jugadores tenemos que adaptarnos a cualquier sistema y lo estamos trabajando para estar preparados. Nos adaptamos a todo sea línea de 3 o 4".

El partido con México

"Fue un partido decisivo. Lo hicimos muy bien y después del partido estuvimos todos muy felices"

Lisandro, sobre la posibilidad de ser titular ante Polonia

"Todavía no se sabe el equipo. Polonia es un equipo muy duro, tiene jugadores importantes como Lewandowski. Tenemos que pensar en nosotros".

Fuente: TyC Sports