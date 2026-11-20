El gualeguaychuense César Cabeza cantará en el festival República Folklore junto a Abel Pintos
República Folklore es un gran festival argentino que se realizará el 21 y 22 de noviembre de 2026 en el Parque de la Ciudad (Buenos Aires), con más de 50 artistas, cuatro escenarios y propuestas gastronómicas y culturales.
Gualeguaychú tendrá a un representante, el cantante César Cabeza, quien fue invitado por el propio Abel Pintos durante la primera edición del programa televisivo “Este es mi Sueño”.
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A pocas horas del espectáculo, Cabeza subió un video con la breve lluvia de este viernes como sonido de fondo y expresó: "Con esta lluviecita de fondo, de abundancia, les quiero contar que mañana voy a estar cantando finalmente, estoy confirmado, con Abel Pintos en el festival República Folklore. Estoy muy emocionado, muy agradecido con la música, bueno y tampoco quería dejar de agradecerles a todos ustedes que siempre me mandan mensajito, tirando buena onda, buena energía. Y bueno, mañana voy a estar ahí, les voy a estar contando cómo voy viviendo. No caigo todavía, estoy muy emocionado y muy contento.
La grilla del festival:
La programación artística abarca más de 50 solistas y conjuntos representativos de las diversas regiones y estilos del país, combinando referentes de extensa trayectoria con figuras destacadas de la escena actual:
Sábado 21 de noviembre: En el Escenario Macro se presentarán Nicolás Membriani junto a Juanjo Abregú, La Callejera, Los Alonsitos, Los Nombradores del Alba, el concierto principal de Abel Pintos y la primera parte del espectáculo conmemorativo por los 30 años de carrera de Soledad. En el Escenario Personal actuarán Catherine Vergnes, Nahuel Pennisi, Cuti y Roberto Carabajal, Cazzu, Los Tekis y el cierre de Chaqueño Palavecino. El Escenario Pampa contará con Malena Garnica, Orozco-Barrientos, Los 4 de Córdoba junto a Por Siempre Tucu, Nacho Cuellar, Néstor Garnica, Los de Imaguaré, Nati Pastorutti y Los Tabaleros. En tanto, el escenario La Pulpeña albergará a payadores (Gaboto-Tokar, Wara Calpanchay, Yoel Hernández), peña abierta, clases de danza, campeonato de truco y los shows de Tomás Lipán, Los Bofill, Jesús Toledo y Tupá, tras la apertura del día a cargo de DJ Rama Cuti.
Domingo 22 de noviembre: La segunda jornada mantendrá la propuesta en el Escenario Macro con Sele Vera, Orellanalucca, Los Manseros Santiagueños, Sergio Galleguillo, Jorge Rojas y Los Nocheros. En el Escenario Personal subirán Paquito Ocaño, Peteco con Riendas Libres, Ahyre, Carafea, Lázaro Caballero y el cierre con la segunda parte del show de Soledad. El Escenario Pampa alineará a Diableros Jujeños, Juanjo Abregú, Wara Calpanchay, Campedrinos, Gauchos of the Pampa, Teresa Parodi, Dúo Coplanacu, Maggie Cullen e Indio Lucio Rojas. Finalmente, en La Pulpeña se presentarán Mariana Carrizo, La Bruja Salguero, Los Berbel, Dos Más Uno y Malena Garnica.