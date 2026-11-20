República Folklore es un gran festival argentino que se realizará el 21 y 22 de noviembre de 2026 en el Parque de la Ciudad (Buenos Aires), con más de 50 artistas, cuatro escenarios y propuestas gastronómicas y culturales.

Gualeguaychú tendrá a un representante, el cantante César Cabeza, quien fue invitado por el propio Abel Pintos durante la primera edición del programa televisivo “Este es mi Sueño”.

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A pocas horas del espectáculo, Cabeza subió un video con la breve lluvia de este viernes como sonido de fondo y expresó: "Con esta lluviecita de fondo, de abundancia, les quiero contar que mañana voy a estar cantando finalmente, estoy confirmado, con Abel Pintos en el festival República Folklore. Estoy muy emocionado, muy agradecido con la música, bueno y tampoco quería dejar de agradecerles a todos ustedes que siempre me mandan mensajito, tirando buena onda, buena energía. Y bueno, mañana voy a estar ahí, les voy a estar contando cómo voy viviendo. No caigo todavía, estoy muy emocionado y muy contento.

La grilla del festival:

La programación artística abarca más de 50 solistas y conjuntos representativos de las diversas regiones y estilos del país, combinando referentes de extensa trayectoria con figuras destacadas de la escena actual: