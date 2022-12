Claudio Pombo ya se encuentra realizando trabajos de pretemporada. Viene de lograr el ascenso a Primera A con Instituto de Córdoba, luego de pasar por Sarmiento de Junín, en donde también logró el ascenso y jugó en primera. Claudio tiene 28 años y un desafió muy importante que es jugar en San Martín donde la rompió, años pasados, Juan Luis Monge el ex Deportivo Urdinarrain.

Claudio con la humildad que lo caracteriza charló con “Ahora El Día” sobre su pasado, presente y futuro. Recordó sus primeros pasos. “Fue en Central Entrerriano con la categoría 1994 donde tuve como compañeros a Leo Gómez, Manuel Lapalma y Martín Benítez entre otros”. Formó parte de la historia grande de Juventud Unida. “Logre el ascenso del Federal A a la B Nacional en donde sumé minutos. Fueron momentos inolvidables con Juventud Unida, particularmente en aquel noviembre del 2014 en donde arribamos a la segunda categoría del fútbol Argentino”. Vale destacar que el “Decano” fue el tercer equipo entrerriano en llegar a la segunda división, tras haberlo conseguido Patronato que ahora retorna a la misma y Gimnasia de Concepción del Uruguay que juega el Federal con Norberto Acosta (técnico de Juventud en aquella jornada gloriosa) como nuevo entrenador.

Después de jugar en la B Nacional, Pombo tomó nuevos rumbos. Se fue al centro del país para recalar en el Atlético Tucumán del “Ruso” Ricardo Zielinski. “Atlético estaba en primera y jugué algunos partidos en el final de mi etapa. Estuve mucho en el banco y jugué varios encuentros en la reserva, lo que me permitió no perder rodaje”.

Después llegó el turno de Sarmiento de Junín, entidad que tenía como entrenador a Mario Sciacqua y que militaba en la segunda categoría del fútbol argentino. Contó que integró” un plantel con muchas ambiciones. Hicimos un largo camino hasta que en la definición (enero del 2021) por penales nos impusimos (4-3) a Estudiantes de Río Cuarto. En Sarmiento (dueño del pase) sumó varios minutos en cancha jugando como volante por izquierda, y ya en primera también disputé varios encuentros”.

El destino lo llevó al interior grande futbolero. Recaló en Instituto de Córdoba para ser parte de un plantel que tenía como meta regresar a la “Gloria” a la máxima categoría. Pombo iba por su tercer ascenso, luego de los obtenidos con Juventud Unida y Sarmiento de Junín, y lo logró. Con el equipo de “Alta Córdoba” “luego de partidos muy duros en los que formé parte, empatamos, 1 a 1, con Estudiantes de Buenos Aires y alcanzamos el ascenso, luego de haber empatado 0 a 0 en Caseros”. Instituto fue el segundo mejor ubicado en la tabla- detrás de Talleres de Córdoba- y por esa mejor ubicación se quedó con el segundo ascenso.

Pombo contó que alternó “ en el primer equipo, siendo titular, volante por izquierda en los juegos decisivos”. Fue titular el sábado 19 de noviembre del 2022, la noche de la consagración de Instituto que tuvo en Pombo a uno de los destacados del elenco cordobés. El gol llegó por un centro de Claudio que Fernando Alarcón conectó a la red.

El volante ofensivo que habitualmente juega por izquierda destacó que “llegar a San Martín de Tucumán es un desafió muy grande. Se trata de un club que siempre juega a cancha llena. Me ha tocado enfrentarlo y la presión de la gente se siente”. Comentó que tuvo ofertas “para ir a jugar al exterior, pero me sedujo la de San Martín por todo lo que significa el club y porque en el cuerpo técnico que encabeza Iván Delfino (estuvo en Sarmiento de Junín ) me conocen y saben lo que puedo rendir. La idea es sumar una estrella más, ascender en primera, y volver a jugar en la Liga Profesional”, concluyó un jugador muy talentoso, que tiene mucho de potrero con una gambeta impredecible.

Números

En Juventud Unida, sumatoria del Federal A y B Nacional, jugó 77 partidos marcando 5 goles en la segunda categoría del fútbol argentino. En Atlético Tucumán jugó un partido en la Liga Profesional; mientras que en Sarmiento de Junín jugó 37 encuentros (28 en la B Nacional y 7 en la Liga Profesional) anotando en 6 ocasiones en la B Nacional.

Por su parte, en Instituto (B Nacional), sumó 27 goles con 3 asistencias, una de ellas un centro a la cabeza de Alarcón que significó el regreso de la “Gloria” a la Primera.