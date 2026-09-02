Comenzó la segunda temporada de “Este es mi sueño”, esta vez con famosos, y Gualeguaychú tiene representante. Se trata de Franco Dun, quien cantó junto a Barbie Simons la canción "Volverte a ver" de Juanes.

El dúo logró pasar a la siguiente instancia, por lo que el gualeguaychuense sigue en la competencia. Para comunicarlo, decidió hacer un video en sus redes sociales en la que dijo: “Ahora sí, ya se los puedo contar. Estoy recontra contento de poder representar a mi ciudad en 'Este es mi sueño'".

Franco contó que el video lo grabó en la casa dónde se crió: “Acá cuando era chiquito, escuchaba los casetes y me ponía a escribir las letras de las canciones. A unas cuadras iba al jardín y me hacían cantar. Cantaba en las veredas a los vecinos, y cobraba algunas monedas cuando pasaban. Me pone super contento representar a mi cuidad. Esto recién empieza y vamos a dar lo mejor, voy a dar lo mejor de mí, y voy a hacer todo lo posible para seguir avanzando”.

Por último, agradeció “todo el apoyo, a la gente que siempre me acompañó , que sabe que me gusta mucho la música, cantar, compartir, mostrar la personalidad y los valores de uno a través de la música. Ahora que sí lo puedo compartir, voy a mostrarles contenido de cuando fui a la audición, todo los que tiene que ver con ir a la tele, que es una experiencia completamente nueva , nunca había vivido algo así”.

“Este es mi sueño” Temporada 2

En esta nueva edición del certámen artístico de Canal 13, las celebridades se sumarán a un desafío muy especial: cantar y darlo todo sobre el escenario para hacer realidad los sueños de quienes llegan al programa con una ilusión.

Actores, cantantes, deportistas, periodistas, humoristas e imitadores se suman a esta nueva temporada para ser parte de historias únicas.

Los famosos participantes serán: Guillermo Andino, Nati Pastorutti, Miguel Ángel Rodríguez, Leticia Brédice, Maju Lozano, Emilia Attias, Viviana Saccone, Gastón Angrisani, Bambino Pons, Yayo, Barbie Simons, Martín Souto, Jonás Gutiérrez, Iván Ramírez, Dante Ortega, Lío Ferro, Antonio Occhiato, Michelle Masson, Anaís Castro, Pipino Cuevas y Lizard.

El jurado, continúa siendo de lujo: Abel Pintos, Jimena Barón, Joaquín Levinton, Ángela Leiva. Y se suma nada menos que José Luis “El Puma” Rodríguez.

Entre todos, se encargarán de evaluar a los concursantes que se presentarán en dúos integrados por un famoso y un participante. Cada famoso conformará dúos, con distintos participantes.

Para ello, cada personalidad deberá cantar junto a distintos concursantes, para obtener tres luces verdes. Aquellas parejas que las consigan, avanzarán; y el participante no famoso del dúo que no las alcance, quedará eliminado.

Las etapas finales



Luego vendrá la etapa de eliminación de dúos hasta que cada famoso quede en un único dueto. Finalmente, comenzará la etapa de la competencia en donde los dúos deberán obtener la mayor cantidad de puntos posibles.

Quienes tengan los mejores puntajes por ronda, continuarán; mientras que los de peor rendimiento, quedarán eliminados.

Por último, entonces los mejores dúos serán los finalistas y se enfrentarán en una gran final en vivo, donde se consagrará al ganador de Es mi sueño.