Este viernes en Urdinarrain, el básquetbol de Entre Ríos vivirá un momento histórico cuando Javier Mendoza, uno de los árbitros más destacados de la provincia, dirija su último partido.

En un duelo entre Luis Luciano y Santa Rosa de Chajarí, por el tercer juego de la serie semifinal de la Superliga Provincial, Mendoza, de 61 años y oriundo de Gualeguaychú, se retirará del arbitraje federativo, en el cierre de carrera marcada por el profesionalismo, la dedicación y el carisma que lo convirtieron en un referente del arbitraje en la región.

La trayectoria de Mendoza a nivel provincial es notable: Debutó en 1978 en un Torneo Provincial de Clubes Mayores Femenino en Concordia y, desde entonces, su camino en el arbitraje lo llevó a dirigir miles de partidos, desde las categorías formativas hasta la élite del básquet nacional.

En cada encuentro, Mendoza supo imprimir su sello, ganándose el respeto de jugadores, entrenadores y colegas gracias a su capacidad técnica y humana.

A lo largo de su carrera, fue protagonista de innumerables definiciones provinciales y estuvo presente en todas las Ligas Provinciales Masculinas de Mayores, donde demostró su gran compromiso con el básquetbol de Entre Ríos.

A mediados de año, Javier Mendoza se había retirado como árbitro nacional, luego de 35 años en las dos prinicipales categrías del básquet argentino (TNA y LNB).

“Y llegó el día, como siempre dije todo principio debe tener un final y en mi caso un final feliz. Lejos quedó aquella licencia como árbitro federativo en junio del año 1978; ha pasado mucha agua bajo el puente, han sido 46 años ininterrumpidos en el arbitraje. He sido muy feliz dentro de una cancha de básquet, este hermoso deporte me formó cómo persona, me educó e hizo conocer y adquirir valores que los llevaré por siempre y que trasmito a todos los árbitros en formación”, expresó Mendoza en diálogo con el departamento de prensa de la Federación de Básquet.

Al mirar para atrás y recordar todos los años vividos, no se arrepiente de nada y siente que no le quedó nada pendiente por hacer. “Fue una decisión tomada junto con mi familia y muy pensada y programada, en esta edición de nuestra Liga Provincial de Mayores se conmemora los 40 años de la misma, y he sido yo partícipe de todas ellas que mejor de retirarme en la misma y por decisión propia. Creo yo que soy un privilegiado de poder ser parte de la historia de esta competencia”, expresó.

“Para finalizar quiero agradecer a todo el ambiente del básquet por tantos años junto a ellos que siempre han tenido un gran respeto hacia mi persona tanto jugadores, entrenadores, dirigentes, árbitros, periodistas y público en general, también y en especial a mi familia los que están y los que ya partieron que han sido mi gran sostén para que yo pudiera desarrollar esta gran pasión.

Me voy muy feliz con el deber cumplido, seguiré desde otro lado junto a mi querida Federación en el rol dirigencial tratando de devolver al básquet un poco de lo mucho que me brindo”, cerró el gualeguaychuense, que actualmente ocupa el cargo de coordinador de la Comisión Técnica FBER.

La Federación de Básquetbol de Entre Ríos agradece a Javier Mendoza por sus años de profesionalismo y dedicación a la entidad madre del básquet provincial. Su legado como árbitro, su ejemplo de ética y entrega quedarán marcados en la historia del deporte. Este viernes no será un adiós, sino un reconocimiento a una carrera que inspirará a futuras generaciones de árbitros. ¡Gracias, Javier!.

(Prensa FBER)