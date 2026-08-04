Juan Francisco “Pepe” Bauzá continuará su carrera en el Levadiakos F.C. de la Superliga de Grecia, la máxima categoría del fútbol de ese país.



La noticia fue confirmada por el periodista especializado César Luis Merlo y ratificada por Ahora ElDía tras consultar con el entorno del jugador.



Pepe Bauzá viene de disputar la última temporada en Atlético Nacional de Colombia, donde jugó 33 partidos, convirtió cuatro goles, repartió cuatro asistencias y se coronó campeón de la Copa Colombia a fines del año pasado.



Según pudo saber este medio, el futbolista surgido en Central Entrerriano viajará este jueves desde Rumania rumbo a Grecia para someterse a la revisión médica y firmar su contrato por dos años.



Previamente, el atacante de 30 años registra un recorrido internacional que incluye al Górnik Zabrze de Polonia, al FK Csikszereda Miercurea Ciuc y FCU Craiova de Rumania, y al Baniyas de Emiratos Árabes Unidos. En Argentina, debutó profesionalmente en Colón de Santa Fe en Primera División y luego tuvo pasos por Juventud Unida y Gimnasia de Mendoza, en la Primera Nacional, antes de dar el salto al exterior.