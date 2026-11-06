El púgil de Gualeguaychú, Tobías Melgar, se clasificó a la final de los Juegos Deportivos Nacionales Evita, que culminan este sábado en Mar del Plata, dentro de la categoría hasta 69 kilogramos. Con este logro, ya aseguró al menos la medalla plateada para la delegación de Entre Ríos.

En una de las semifinales disputadas en la tarde de este viernes, Melgar venció por puntos —en decisión unánime— a Salvador Ortiz, de Santa Fe. Este sábado, desde las 10, peleará en la definición por la medalla de oro ante Salvador Wittekamp, de Chubut.

De esta manera, un representante de Gualeguaychú buscará dejar en lo más alto al boxeo entrerriano en los Evita, emulando lo conseguido por Ayrton Araujo en la categoría hasta 56 kilogramos en 2022 y por Tiziano Hermosilla en hasta 64 kilogramos el año pasado.

Por su parte, la delegación local tendrá otra gran oportunidad en la jornada de cierre: la atleta local Ana Laura Gauna Rodríguez disputará la final en la disciplina de Skate.

Gualeguaychú también tuvo una destacada representación en distintas disciplinas: Martina Aldaz finalizó en el octavo puesto en tiro con arco y Uma Ballesteros compitió en boxeo. Por su parte, en deportes adaptados, Alma Maistegui lució como triple medallista en atletismo (oro en salto en largo, plata en 100 metros llanos y bronce en lanzamiento de bala), Estefanía Chavez Ocampo cosechó dos medallas doradas (50 metros espalda y 25 metros mariposa) y dos segundos puestos (25 metros espalda y 25 metros pecho) en natación, mientras que Román Parma completó la presencia local con un valioso quinto puesto junto al equipo entrerriano de vóley sentado.