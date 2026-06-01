El pasado domingo 31 de mayo, el Polideportivo Norte recibió una fecha de la Liga Entrerriana de Handball Mayores organizada por la Federación Entrerriana de Handball (FDEH), en una jornada que convocó a equipos de distintas ciudades de la provincia.

La actividad, que completó la tercera fecha, reunió a alrededor de 80 jugadores de Concordia, Paraná, Victoria, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, quienes disputaron cuatro encuentros correspondientes a la Liga Oro en las ramas femenina y masculina.

Desde la Dirección de Deportes destacaron la importancia de seguir acompañando este tipo de competencias, que permiten fortalecer el desarrollo de las disciplinas federadas y consolidan al Polideportivo Norte como un espacio de referencia para la realización de eventos deportivos provinciales.

Además del aspecto competitivo, la jornada generó un importante movimiento de deportistas, entrenadores y familias, promoviendo el encuentro y la participación a través del deporte.

Los resultados

Femenino

- Capuchinos (Concordia) 26 – 20 25 de Mayo (Victoria)

- Ferrocarril (Concordia) 42 – 27 CPEF N°3 (Concepción del Uruguay)

Masculino

- Capuchinos (Concordia) 25 – 14 Paracao (Paraná)

- Juventud Unida (Gualeguaychú) 35 – 34 CPEF N°3 (Concepción del Uruguay)