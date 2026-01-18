El último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) N°790 encendió las alarmas en la región Centro del país, con especial énfasis en la provincia de Entre Ríos. Según el informe oficial, la provincia no solo se encuentra en una zona de "brote", sino que presenta indicadores de mortalidad y contagio que superan ampliamente los registros históricos recientes.

De acuerdo a los datos procesados hasta la última semana de 2025, Entre Ríos ha registrado 8 casos confirmados en el año calendario, de los cuales 4 resultaron fatales. Esta cifra marca un hito preocupante: "la incidencia acumulada más elevada se presenta en Salta y Entre Ríos", destaca el documento ministerial, señalando que la tasa de mortalidad en la provincia saltó de 0,14 en 2020 a 0,28 en 2025, la más alta de todo el periodo analizado.

La zona Centro, el epicentro del brote

El informe sitúa a Entre Ríos dentro del área más crítica del país actualmente. "Para la zona Centro, la cual incluye las jurisdicciones de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, el número de casos se encuentra en brote para el periodo comprendido entre julio y la segunda semana de diciembre de 2025", detalla la investigación.

Este fenómeno está íntimamente ligado a las condiciones geográficas de la provincia. Los expertos identificaron que la mayor concentración de contagios en la región se vincula directamente al "bosque en galería del Delta e Islas del Paraná", un ecosistema que favorece la presencia del roedor reservorio del virus.

Letalidad en aumento

Uno de los puntos más alarmantes del informe es el incremento de la gravedad de los cuadros clínicos. A nivel nacional, la letalidad se ubicó en un 33,6%, pero en Entre Ríos los números son aún más crudos. Textualmente, la investigación indica que en la provincia se registraron "4 fallecidos sobre 8 casos" durante el año calendario 2025, lo que representa una letalidad del 50%.

Además, la vigilancia genómica ha aportado datos clave sobre la circulación viral en suelo entrerriano. El reporte menciona el hallazgo de variantes poco frecuentes: "Se identifica Laguna Negra en un caso de la Provincia de Chaco y Alto Paraguay en otro caso de Entre Ríos", lo que obliga a las autoridades sanitarias a profundizar los estudios de campo para caracterizar a los nuevos reservorios.

Recomendaciones y prevención

Ante el inicio de la temporada estival, donde se concentra la mayor cantidad de casos debido a la estacionalidad (septiembre a abril), el Ministerio de Salud insta a la población a extremar cuidados. Los síntomas detectados en la mayoría de los pacientes incluyen "fiebre mayor a 38,5°, mialgias (dolores musculares), cefalea y dolor abdominal".

El boletín concluye con una advertencia para los equipos de salud locales: "Es fundamental relevar el antecedente epidemiológico de las personas... ante la sospecha clínica de hantavirosis se sugiere realizar estudios diagnósticos confirmatorios a la mayor brevedad posible y hospitalizar; el diagnóstico precoz y la atención oportuna podrían mejorar la sobrevida".

