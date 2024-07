A 21 días de la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, salió a la luz el mensaje que recibió desde Chaco Cristian Peña, uno de sus hermanos.

La captura de la conversación por WhatsApp deja ver que Cristian comenta que es su hermano y, desde el otro lado, le preguntan: “¿Querés hablar, escucharlo y negociar para que vuelva con tu familia?”.

“Él está bien. No quiero que alertes a nadie porque sino no habrá trato ¿ok?”, continúa el extorsivo mensaje enviado desde un contacto no agendado.

Tres semanas sin Loan: cómo sigue la investigación

La causa por la desaparición de Loan sigue teniendo a seis personas detenidas y este miércoles 3 de julio encontraron recortes de dos toallas con sangre. El peritaje preliminar confirmó que es sangre humana y ahora buscarán determinar si pertenece a Loan.

Estos recortes fueron hallados en una escuela abandonada de Goya, la misma que Laudelina marcó como el lugar en el que Caillava le habría entregado la zapatilla de Loan para plantarla en el campo de la abuela Catalina.