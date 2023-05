La mañana del 4 de abril de 2000 Ivana Saric halló ahorcado a Mirko Saric, su hijo, en una de las habitaciones de la planta alta de la casa de Fabre 1241, en el barrio de Flores. Desde entonces las causas de aquella decisión del jugador de San Lorenzo estaban rodeadas de misterio hasta que la propia mamá del joven que apenas tenía 21 años contó que su hijo atravesaba un difícil momento emocional. Hoy, al cumplirse 23 años de la tragedia, fue Martín, su hermano, quien lo recordó con un desgarrador posteo.

¿Qué dijo el hermano de Mirko Saric?

Cierro los ojos… va llegando el día que desearía que no existiese… empiezan a caer automáticamente miles de recuerdos… momentos vividos que se disfrutaron intensamente hasta los casi 22 años de Mirko…. Muchísimas anécdotas que hoy solo quedan en la memoria de todos los que pudimos compartir con Mirko… el Gran Tini 🙌

Elijo esta foto porque fue en la vereda de donde nos criamos y tuvimos miles de horas jugando al arco a arco… haciendo algunas travesuras de chicos de barrio… me emociona muchísimo recordar cada momento… cada vivencia que tuvimos que transitar, buenas y malas… tu gran preocupación fue siempre no entender que existía gente mala…

Soy un agradecido de haber compartido 20 años a su lado 💙❤️

Agradecerles a mi FAMILIA y AMIGOS que desde aquel 4 abril del 2000 estuvieron siempre firmes 🙌

También agradecerles a los miles de mensajes que me llegan de personas que no conozco y me dan buena energía para seguir adelante 🫶

Te extraño siempre hermano ❤️

Te AMO 💙.

El día que la mamá de Mirko Saric contó la situación que lo desmoronó

En 2020, Ivana Saric develó: “Ya pasaron 20 años y voy a contar algo que nunca dije. Mirko estaba feliz porque había sido papá. Era una chica del barrio y sabíamos cómo se manejaba cuando él estaba concentrado… La enganchaban con muchos pibes. Nosotros le pedimos que se hiciera un ADN, porque yo quería saber si era realmente abuela. Nunca lo presionamos porque por más que el hijo no fuera de él, lo podía aceptar igual”, contó Ivana.

Cuando Mirko supo del embarazo de quien era su novia, tomó una decisión cuyo resultado sería el motivo final para terminar con su vida. “Pagó fortuna por un ADN para él, la madre y el nene. Pero estoy convencida de que lo hizo más para ponerme la tapa a mí que por otra cosa. Mirko estaba seguro que ese chico era suyo, me decía que era chuequito como él. Estuvo al lado de la madre todo el embarazo, y cuando nació, le cambiaba los pañales, le compraba de todo”, recordó Ivana y sobre esto agregó: “Dio Negativo. Un día me llama con voz de ultratumba y me dice: ‘Mamá, venite urgente para casa’’. Cuando llego me muestra los resultados y me dice: ‘Tenías razón mamá!’. Lloraba a más no poder. Te juro que en mi vida quise tener la razón. Ojalá hubiera sido de él porque si ese hijo hubiera sido suyo, no se hubiera matado”.

¿Quién era Mirko Saric?

Mirko Saric había nacido el 6 de junio de 1978 en la Capital Federal. Se inició como futbolista en las inferiores de San Lorenzo en 1987 y el 22 de diciembre de 1996 debutó en Primera. Ese día ingresó desde el banco de suplentes en reemplazo de Néstor Pipo Gorosito en el partido que el Ciclón perdió por 2 a 0 ante Unión de Santa Fe.

Si bien hizo su presentación de la mano del entrenador Carlos Aimar, fue en el ciclo de Oscar Ruggeri como DT que Saric se mostró en su esplendor, al punto de que el Real Madrid llegó a hacer una oferta de 10 millones de dólares por su ficha. En San Lorenzo jugó 52 partidos oficiales: 41 por torneos de AFA y 11 por la Copa Mercosur.