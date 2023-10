A poco de conocerse que Aníbal Lotocki fue detenido, Ángel de Brito contó la increíble experiencia que tuvo Ezequiel –el hermano de Silvina Luna- horas antes de conocerse las nuevas novedades judiciales sobre el médico que atendió a la querida modelo que falleció hace un mes y medio.

“Cuando vi que se entregó Lotocki tras el pedido de detención, hablé con el hermano de Silvina y no lo podía creer, aunque me dijo ‘hay que ser cautos porque esto ya pasó’. Como decíamos antes, Aníbal estuvo detenido y después salió”, comenzó diciendo le conductor de LAM en vivo.

“Me dijo ‘¿vos podés creer lo que me pasó hoy? Me desperté a la madrugada, llorando y muy angustiado’. Y había soñado con Silvina. Me agrega ‘te lo cuento porque ni yo lo puedo creer. Lo vivo ahora como un mensaje por todo lo que pasó después’”, agregó.

Y cerró: “Se acostó normal, como cualquier día, y en el medio de la noche soñó con su hermana y se levantó angustiado y llorando, y no podía controlarlo. Después vino todo lo que ocurrió durante el día. Es increíble, es creer o reventar, pero esto le pasó a Ezequiel hoy con todo el dolor del mundo”.

EZEQUIEL, EL HERMANO DE SILVINA LUNA, ROMPIÓ EL

SILENCIO Y REVELÓ CÓMO ATRAVIESA EL DUELO

Juan Etchegoyen contó en Mitre Live que charló por teléfono con Ezequiel, el hermano de Silvina Luna, a menos de un mes del fallecimiento de la modelo. Sincero, el joven le contó cómo atraviesa el duelo, haciendo hincapié en que aún le cuesta aceptar su falta.

“Me confesó algunas cosas que quiero contárselas porque todos nos preguntamos cómo tratar de estar entero en un momento así... Me agradeció por la ayuda en la causa de Silvina en todo este tiempo y después me dio algunas definiciones de cómo es su día a día”, comenzó contando el comunicador.

“Me dio la sensación de que lo único que espera Ezequiel es que se haga Justicia. Le pregunté también por la ley Silvina y me agradeció por el apoyo de todas las personas a su hermana”.

