El hermano menor de Luis Miguel reveló cómo fue la verdadera pelea final

En uno de los capítulos de la tercera entrega, Luis Miguel muestra cómo fue la pelea final que mantuvo con su hermano menor. Si bien es cierto que el mexicano muestra en ese escena una de sus peores facetas (le espeta el haberlo mantenido económicamente y le exige que le agradezca la ayuda), la secuencia no habría sido tal y como la expuso el cantante en su serie.

Quien reveló la "versión de Sergio" fue nada más y nada menos que Octavio Foncerrada, el "Doc" que también sale en la serie y quien crió al hermano menor de Luis Miguel después de la desaparición de su madre, Marcela Basteri, y de la muerte de su padre, Luisito Rey. Cabe destacar que Foncerrada es quien ofició de "vocero" de Sergio desde el inicio de la producción de Netflix.

"Tuvo una situación el chamaco (por Luis Miguel) con una pareja (Mariah Carey); creo que fue la que más lo expuso a él. La verdad es que Sergio y yo veíamos muchas cosas, no es que tuviéramos que estar de acuerdo, pero veíamos que no había cien por ciento de empatía. Esa misma pareja, ese día, se iba a suicidar o no sé qué y él fue a verla", aseguró Foncerrada.

Esa noche fue el fin de la relación entre Luis Miguel y su hermano menor. "Él (por Sergio) no estaba muy contento, estaba un poquito molesto. Empezaron ahí a ver y Sergio, a quien le enseñé a defenderse hasta de mí, le dijo: 'Espérame tantito, no'. Ahí hubo un distanciamiento y fue cuando se rompió la relación".

Dos días después de esa pelea, Luis Miguel tomó la drástica decisión de dejar de enviarle asistencia financiera a su hermano menor, que por entonces vivía en Boston y estaba por ingresar a una reconocida universidad.

Qué fue de la vida de Sergio, el hermano "exigido y relegado" de Luis Miguel

No son pocos los que se preguntaron luego de ver la serie de Luis Miguel qué fue de la vida de Sergio, su hermano 14 años menor, que tenía sólo dos cuando desapareció su mamá y ocho cuando falleció Luisito Rey. Qué sucedió con el menor del clan, la pelea con el cantante y por qué lo dejó en la calle.

Octavio Foncerrada, presentado en la biografía televisada de Luis Miguel como “el Doc”, fue quien se hizo cargo de Sergio, después de la muerte de Matilde Sánchez -madre de Luis Rey-, tutora del pequeño desde septiembre de 1986, mes en el que desapareció Marcela. Foncerrada fue durante años el asistente personal de Luis Miguel y en él confió el cantante para que “criara” a su hermano menor.

“Un día (Luis Miguel le dijo a Sergio): ‘Mejor hazle caso al Doc’. Empecé a disciplinarlo y entonces le dije: ‘Yo me hago cargo de él con todo el amor del mundo’. Para que no estuviera ahí en México y fuera hermano de... Me lo llevé a Boston”, reveló Foncerrada en el ciclo mexicano Ventaneando.

La relación con sus hermanos mayores era buena, aunque distante. Sergio pasaba más tiempo en Estados Unidos que en México, mientras que su hermano mayor recorría el mundo con su carrera. Sin embargo, costeaba todos sus gastos y tenía un sueño: que estudiara abogacía, la carrera que él hubiera elegido de no haberse convertido en una estrella infantil.

“Es difícil imaginar mi vida de otra manera, porque empecé mi carrera de muy pequeño. Pero creo que me hubiera gustado estudiar leyes. Sí, esa hubiera sido mi elección”, reconoció Luismi en una entrevista, aunque jamás habló en público del mandato que le impuso desde chico a su hermanito. Situación muy similar a la que vivió él con su propio padre, Luisito Rey.

Aunque en su momento se especuló con que Sergio quería ser músico y su hermano lo obligó a estudiar otra carrera porque no quería “competencia familiar”, lo cierto es que la relación entre ambos comenzó a deteriorarse en 1997, cuando Luis Miguel comenzó su comentado romance de tres años con la cantante Mariah Carey y coincidió con el período más crítico de sus adicciones.

“Sergio ya iba a entrar a la universidad. Iba a estudiar leyes, pese a que quería estudiar antropología. En una de esas, tuvo una situación con Luis Miguel y con una de sus parejas (por Carey). Sergio y yo veíamos muchas cosas, no es que teníamos que estar de acuerdo con sus parejas, pero veíamos que no había cien por ciento de empatía entre ellos”, sumó el “Doc”.

Pese a la tensión con la cantante estadounidense, el plan seguía en marcha. Sergio iba a radicarse en Inglaterra para recibirse de abogado y luego trabajar para su hermano. “Sergio ya tenía Boston College y Harvard para estudiar, porque Luis Miguel le había dicho que los antropólogos no tenían futuro. ‘Leyes, para que trabajes conmigo’, le dijo”, recordó Foncerrada.

El vínculo terminó de romperse meses antes de que el hijo menor de Marcela y Luis Rey comenzara sus estudios en Londres. “Fuimos a Nueva York, ya con las calificaciones para ir a Inglaterra. Pero Luis Miguel no estaba muy contento, estaba en un estado de ánimo un poquito molesto y empezaron los problemas. Sergio era un adolescente y, como decía Alex, yo le enseñé a defenderse hasta de mí”.

“Ahí fue cuando se produjo el distanciamiento y donde se rompe la relación”, reconoció el “Doc”. Tras la pelea, ambos regresaron a Boston, pero a los dos días de su llegada se dieron cuenta de que el cantante les había “cortado los fondos”. Desamparados y sin dinero, Sergio y el “Doc” regresaron a Guadalajara y comenzaron a vivir “de lo que podían”. “Él (por Luis Miguel) hace años que no nos da nada y Sergio nunca le pidió nada. Es un chico que estudió y que trabaja de cualquier cosa. Fue mozo, chef, fotógrafo; hizo de todo para rebuscárselas”.