Una foto sacada desde un mal ángulo llamó la atención y generó polémica por igual. Por un lado se lo puede ver a Flavio Mendoza y por el otro al pequeño Dionisio, su hijo. En la postal se observa como el coreógrafo sostiene el micrófono a la altura del pequeño de tan solo 4 años para que pudiese acercarse a cantar el ya clásico hit "Muchachos", el tema dedicado a la Selección Argentina encabezada por Lionel Messi.

Sin embargo, el ángulo en el que fue captada la imagen produjo una oleada de mensaje alrededor del mundo debido a que, a simple vista ,el micrófono estaba cerca de las partes íntimas del también productor. El político y reconocido activista conservador estadounidense Charlie Kirk se hizo eco de la viralización de la foto de Flavio y escribió: "Archiva esto bajo cosas que te hacen apoyar la pena capital".

Horas más tarde, cuando el daño ya estaba hecho, el fundador de Turning Point USA vio el video de donde se había tomado la postal, reculó y puso: "Actualización: He visto el vídeo completo. La foto es de una pareja gay argentina (artistas) y su hijo, y parece ser un mal ángulo. El niño estaba nervioso hablando delante de una multitud y no se soltaba de la pierna del hombre por lo que el micrófono se bajó a la cara del niño - Dejando para el contexto".

Otro que se hizo eco de la foto de Flavio y Dionisio fue el diputado federal por el estado de São Paulo, Eduardo Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, quien también publicó la foto en su cuenta oficial de Twitter, y fue igual de duro con el productor teatral y bailarín. "En una imagen el resumen de la decadencia de Occidente", escribió sin filtro, generando una ola de críticas para con Flavio.

Lo cierto es que la respuesta del coreógrafo no tardó en llegar, denunció que su cuenta de Instagram fue suspendida a raíz de la viralización maliciosa de esta foto y aseguró que es víctima de un ataque homofóbico. "Alguien subió una foto mía y de mi hijo desde un ángulo horrible, maliciosamente, y me bloquearon mi Instagram. Por favor, denunciar cualquier foto o persona que esté detrás de esto gracias", pidió.

Y continuó: "Yo no entiendo por qué hay tanta gente detrás de un teclado haciendo daño, tan miserable son sus vidas. Y peor los que comentan con el solo hecho de que alguien le conteste. ¿Qué ganan?". En ese sentido, Flavio compartió el Instagran de un influencer estadounidense con más de 300 mil seguidores y pidió: "Por favor denunciar a éste enfermo, denuncien la foto".

Finalmente, totalmente enfurecido, sentenció: "Alguien maliciosamente subió una foto mía y de mi hijo desde un ángulo totalmente sacado de contexto y me cerraron el Instagram , metiéndose con un niño y con mi imagen. ¿Tanto les jode ser feliz? ¿tanto jode ser un hombre gay que logró ser padre y una carrera exitosa? Parece que si, bueno una lucha más que no me la van a ganar".

A principios de enero, Flavio fue noticia debido al desplante que le hizo a Nito Artaza en medio de una función en Mar del Plata. El cronista Santiago Riva Roy habló desde La Feliz y contó que el bailarín había ido fue junto a Dionisio y un grupo de amigos a ver Argentina La Revista, el show que protagoniza Nito junto otros reconocidos artistas, como Luisa Albinoni y Rodrigo Vagoneta.

Lo que parecía ser un guiño buena onda entre ellos, después de la pelea que tuvieron tiempo atrás, terminó en un escándalo porque Flavio, 20 minutos antes de que termine la función, se levantó y se fue. "Veinte minutos antes de que terminara la obra se para Flavio, así agachadito. Sale de plano y se va ante la mirada atónita de todo el elenco que con todo profesionalismo siguió adelante", relató Riva Roy.

Cabe recordar que Flavio y Nito terminaron enemistados luego de que el coreógrafo lo señalara como el responsable de “dejarlo sin trabajo". "Nito de la noche a la mañana me dejó sin trabajo. Estábamos haciendo una revista y como estuve con Nito por más de 15 años, ni firmaba contrato yo; iba y trabajaba. De un día para el otro la revista cambió a una comedia y no me puso en la obra. No creía en mí como actor y me dejó afuera. Me quedé sin trabajo, me re enojé y como no tenía nada firmado, lo que me ofrecía hacer no cubría lo económicamente arreglado", había detallado el productor teatral y, desde entonces, se distanciaron.