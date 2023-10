Tras una serie de críticas y polémicas, terminó la espera para Juan Otero, el hijo de Flor Peña y Mariano Otero. El adolescente festejó sus 15 años con un espectacular evento en el que la diversión y alegría no faltaron. Pese a la felicidad de la ocasión, madre e hijo refirieron a cómo vivieron la previa del cumpleaños al lidiar con comentarios negativos por parte de aquellos que no comprendieron la importancia de hacer caso a los deseos.

Flor Peña es una de las figuras del espectáculo más relevantes del país, debido a su basta trayectoria en el mundo de la actuación, cuyo trabajo dejó en la memoria colectiva distinguidos personajes como Moni Argento, de Casados con hijos (Telefe). Pero lo cierto es que su figura, también, es blanco de críticas tanto por su postura política como por las decisiones que toma en su vida, que se convierten en foco de cuestionamientos. Y esto último, ahora recayó en su hijo.

Juan Otero decidió tener un grandioso festejo por sus 15 años, pero la novedosa propuesta fue foco de discusiones, ya que socialmente el género femenino realiza este tipo de eventos a esa edad para celebrar la transición de niña a mujer, según una antigua costumbre. Sin embargo, al igual que su madre, el adolescente se dejó llevar por sus deseos y el viernes por la noche recibió a todos sus amigos en un lujoso salón del barrio porteño de Palermo para festejar su nuevo año de vida.

“Es difícil estar acostumbrado a las críticas teniendo 15 años pero aprendimos a vivir con eso y es algo que nos resbala porque no lo compartimos”, aseguró Juan en diálogo con Ángel de Brito en LAM (América), a minutos de que comience el festejo. Previamente a las palabras de su hijo, Flor Peña indicó que no la tomó por sorpresa los comentarios que la gente hizo al respecto, ya que la Argentina es un país donde se discute todo. “Vos ya sabés, nos conocemos mucho y hemos pasado mucho. Si no me tomara a chiste las críticas, no haría nada. Y el nene por añadidura está siendo muy criticado”, afirmó.

Respecto a la celebración en cuestión, el cumpleañero aseguró que lo “iba a dar todo” en el festejo para tener una noche espectacular. Y así fue, según las publicaciones que realizó Flor Peña en su cuenta de Instagram, donde mostró algunos detalles en los que se vio a Juan realizando una coreografía de baile, el show de Lowrdez ex Bandana y mucho cotillón, entre otros atractivos de la noche. Y, por supuesto, no faltó el baile de madre e hijo en el escenario, con mucho meneo.

Además de mostrar su talento artístico, el adolescente llamó la atención por el look elegido para la ocasión. Se trató de un traje sastrero verde oliva, remera de red negra, zapatillas blancas y verdes y lució una catera negra con brillo, obsequio de su madre. A mitad de la noche lució un segundo atuendo siendo un traje a cuadros combinando el verde y negro, tonalidades que primaron la fiesta al ser elegidos para la decoración y todos los detalles. La noche terminó a pura alegría y festejo, como Juan lo ideó.