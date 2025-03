En medio del escándalo por la supuesta estafa de la criptomoneda $LIBRA, que el presidente Javier Milei promocionó en su cuenta de X, la periodista Nancy Pazos afirmó que uno de los hijos que tiene en común con su exmarido, el diputado de Pro Diego Santilli, invirtió en esa moneda virtual.

Teo Santilli Pazos (23), licenciado en negocios digitales, es hijo de Diego Santilli, diputado nacional del PRO por la provincia de Buenos Aires, quien ayer defendió al Presidente y dijo que no es posible llevar adelante un juicio político en su contra. Santilli respaldó a Milei y acusó a la oposición de un intento de desestabilización: “Lo quieren sacar, meterle un juicio político y no lo vamos a permitir”.

Este lunes a la mañana, en el programa A la Barbarossa, mientras Pazos detallaba cómo había ocurrido el escándalo, la periodista y presentadora Mariana Brey, indicó que no había ningún argentino damnificado y no se había usado dinero público. Sin embargo, Pazos, replicó: “Te digo un nombre, Teo Santilli Pazos, mi hijo”.

Brey le preguntó si iba a denunciar al Presidente, pero Pazos indicó que, por el momento, no sabía cómo iba a actuar su hijo. “Se va a armar un lío acá. Ante tu certeza de que no había argentinos tuve que decir el nombre”, afirmó la locutora de radio.

Brey se defendió y dijo que no hay ninguna denuncia de ningún argentino, pero Pazos le contestó: “No podés decir eso porque es una mentira. Aunque sea un damnificado y no vaya a denunciar, sigue siendo una víctima”.

A su vez, contó que su hijo, interesado en el mundo de las criptomonedas, vio el tuit de Milei y dudó si habían hackeado su cuenta o no: “En ese momento no estaba con él. Cuando veo el escándalo, chateo con el Presidente el mismo sábado a la noche y le pregunto: ‘Javier, ¿cómo estás? ¿Esto es así? ¿Estás seguro?‘, esas fueron mis palabras. Me dijo que sí y que estaba por dar un comunicado la propia empresa".

Según las declaraciones de Pazos, su hijo se vio “tentado” de que el Presidente promocionaba una nueva moneda. “Le dio la sensación de que iba a ser un éxito”, afirmó, y añadió: “Él invirtió cuando la moneda ($LIBRA) estaba en 2,3 dólares. Compró con una parte del dinero que tenía en una billetera virtual, pero me dijo que si podía, hubiera puesto todo”.

En medio del programa, se dio la siguiente discusión entre Pazos (NP) y Brey (MB):

MB: “Me parece que hay negligencia de parte de aquel que decide invertir en una moneda que ni siquiera sabe de dónde viene.

NP: “Pero fue negligente el Presidente, ¿no?“.

MB: “Yo te diría que fue imprudente”.

NP: “Mi hijo fue negligente porque compró la moneda y le creyó al Presidente y el Presidente no fue negligente”.

MB: “Vos me preguntás mi opinión y yo te la digo, pero mí fue un imprudente. Yo siento que si no chequearon (los que invirtieron) fueron negligentes”.

NP: “¿Pero el Presidente chequeó o no?“.

MB: "No".

NP: “Entonces, ¿por qué el Presidente no es negligente y mi hijo sí?“.

MB: “Yo ya te dije mi opinión”.

NP: “No, vos me dijiste una falacia. Vos me decís que mi hijo es negligente porque confió en la moneda. El Presidente promocionó la moneda y no fue negligente”.

MB: “En esto no lo estoy eximiendo de ningún tipo de responsabilidad, yo creo que esto tiene que ser investigado y tenemos que saber qué fue lo que pasó. Ahora, en ningún momento del tuit dije: ‘Apuesten acá’, solamente lo que hace es una recomendación sobre una moneda o plataforma”.

Las palabras de Diego Santilli sobre su hijo

Este lunes a la mañana, en la entrada de la sede del PRO en San Telmo, Santilli fue consultado sobre la situación de su hijo tras invertir en $LIBRA. “Miles de personas invierten o toman decisiones en ese mercado. A veces te va bien, a veces te va mal. En este caso, para mí hay que ir a fondo para avanzar contra los delincuentes que le hicieron una cama a miles de personas y al propio Presidente”, afirmó el diputado.

Diego Santilli habló sobre el escándalo cripto

A su vez, afirmó que el joven es el “responsable” de sus acciones: “Mi hijo sabe, trabaja con sus ahorros”, y aclaró: “No está en el negocio de las cripto. Sabía que le gustaba mucho, que lo estudió, hizo un curso el año pasado... Yo vengo de otro sistema, del mercado tradicional que uno conoce”.