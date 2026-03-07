Jonathan tenía 12 años cuando su padre recibió la máxima pena por haber asesinado a golpes a quien era por entonces su pareja, durante una visita conyugal en la antigua cárcel que funcionó en el centro de Gualeguaychú. Trece años después, ese adolescente corrió el mismo destino que su padre: recibió una condena de un año y dos meses de prisión efectiva en un juicio abreviado, donde se lo declaró primer reincidente por sus antecedentes penales.

Este joven de 25 años había quedado filmado en la madrugada del 29 de mayo de 2025, saltando el tapial e ingresado al patio de una vivienda en calle República Oriental 215, de donde sustrajo nueve juegos de camisetas del Club Sporting, un par de zapatillas y varias herramientas. Lo atraparon 24 horas después durante un procedimiento realizado por la Policía en Misiones y Guido Spano.

Luego de ello, tras recuperar la libertad, volvió a ser aprehendido en la madrugada del 20 de junio, junto a una mujer en la zona de Pueblo Nuevo. Habían violentado un Ford Falcon estacionado en un terreno ubicado en calle Rubén Darío al 800, de donde sustrajeron una billetera y otros elementos. Un vecino denunció y los atraparon en inmediaciones de Montevideo y José Ingenieros.

Por último, Schiaffino intentó robar una riñonera que se encontraba dentro de un Renault 12 estacionado en Luis N. Palma casi Brasil, pero lograron sorprenderlo en flagrancia y quedó detenido.

Por todo ello, fue imputado de los delitos de hurto agravado por ser perpetrado con escalamiento (primer hecho), robo simple (segundo hecho) y hurto simple en grado de tentativa (tercer hecho). Se lo declaró primer reincidente y tras el acuerdo de un año y dos meses de prisión efectiva, fue trasladado a la Unidad Penal 9.