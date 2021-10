El hijo de Pampita y Benjamín, habló de su hermana Blanca: "Ella nos cuida..."

Al hacer memoria y rememorar los momentos más lindos vividos con la niña, que murió en septiembre de 2012 por una neumonía hemorrágica, el adolescente describió cómo era el trato de su hermana hacia él.

"Me acuerdo que Blanca me quería mucho y me trataba bien", expresó en el reality que cuenta cómo es el día de la jurado de La Academia de ShowMatch (eltrece).

Además, el adolescente se refirió a cómo recordaron a su hermana el 15 de mayo de este año, fecha en la que la habría cumplido 15 años.

"Soltamos globos porque es una manera de enviarle un mensaje diciéndole cosas lindas, como que la queremos y la extrañamos. Para mí, Blanca nos cuida siempre", cerró, muy amoroso.