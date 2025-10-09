ción: ROrejeando al Disco

1ra – 500 metros: Arranca el programa con una carrera corta y equilibrada, con ejemplares conocidos. Se destaca Misionero (3), que puede venir de un viaje. Como enemigo sale Mama Vieja (1), que presentará lucha desde el inicio. El lance obligado es Amiga Traidora (5), pupila de Almada de CDU, con pergaminos de sobra.

2da – 300 metros: Prueba con destacados ejemplares y posibilidades abiertas. El elegido es Ceibera (1), 3ra de Peligro en Urd, que buscará la victoria desde el inicio. Como enemigo de lujo aparece Monchito (3), con experiencia en la pista, y Doble Filo (4), que puede estar arriba en la pizarra.

3ra – 450 metros: En la recta se destacan Terrible Fabio (1), que llevará el peso de los boletos, y Desquiciado (3), con diez puntos. Como lance a buen dividendo sale Mr Gato (3), buscando copar la banca.

4ta – 450 metros: Promesa de final abierto. El favorito es Galponero (3), 1ro sobre Huesito Urd y 1ro de Marcel Boy en Gchu. Como enemigo de fuste, Mil Amores (2), 1ro de Dudarlo en Lucas González, viene con buenos trabajos. Buscando combinadas, se destaca Sonsito (1), 3ro de Angelito, indicado para un debut exitoso.

5ta – 500 metros: En esta corta de la tarde, el indicado es Liife Jacket (2), con el as de espadas en bajo la manga. Para salir al cruce, Soy Vida Gold (4) será rival de lujo. Como lance a buen dividendo, Única Elogiada (5) se presenta con pergaminos de lujo.

6ta – 500 metros: Abre puertas a todos para iniciar la historia. Papu (1), zaino con 1ro de Cirujano, llevará el peso de los boletos. Como rival, Curcuncha (5), 1ro de Tatu en Gcu y 2do de Don Nacho, puede sorprender. Para cerrar la trifecta salvadora, los vales van a Negra Pícara (4), 1ra de Don Félix, que puede dar sorpresa.

7ma – 1100 metros: Especial para sprinters de jerarquía. Elegimos a Lenovo Is Back (1), 5to y 9no en S. Isidro. Para complicar la tarea, Julieta Sí (4), 4ta y 7ma en S. Isidro, puede sorprender. Cerrando el pronóstico, los vales van a Tornado Rash (5), con décimo en Palermo, puede estar al tope de la pizarra.

8va – 320 metros: Recta con dos ejemplares deor sus pergaminos y 1ro de Mini 1cpo Urd, Bonita (1) es la indicada. Para complicarla, Griterío (3), 1ro del Zarpado ½ cpo Guay, puede estar arriba. Como lance a buen sport, Miguelito (2) con fogueo en la distancia.

9na – 1000 metros: Destacan Clobber (4), 1ro y 3ro en Palermo de Mini en Urd, que llevará el peso de los boletos. Para complicarla, Noche de Poker (7), 1ro Pal y 7mo y 9no en S. Isidro. Cerrando el pronóstico, los vales van a Irion (5), 7mo y 12mo en S. Isidro, será sorpresa a buen dividendo.

10ma – 330 metros: Dos sprinters de lujo. Favorita Cantinera (1). Como enemigo, Tontita (2), viene de Concordia a copar la banca.

11ma – 1000 metros: Competencia con destacados ganadores. Indicado Sr Hache (6). Para copar la parada, aparece Life Jacket (1). Completando la trifecta, los vales van a Día Nacional (7), que puede sorprender.

12da – 400 metros: La central de la jornada tiene a dos rivales de fuste: Sandor Elegante (1), 2do de Millon a 3 cpos en R del Tala, y Leon (2), 3ro de Don Tito en Villaguay. Saldrán a todo galope desde el inicio.

13ra – 1300 metros: La última, de salvarse, cuenta con seis competidores de lujo. Indicado Desértico (3), 2do y 3ro en Palermo, 6to S. Isidro. Para complicarlo, Sauce Norte (8vo y 5to S. Isidro). Cerrando el pronóstico, Gastronómico (2), 8vo y 9no en San Isidro

Colaboración: Edgardo Rivas.