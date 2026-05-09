OREJEANDO EL DISCO – 2ª JORNADA (DOMINGO 10 DE MAYO DE 2026)

1ª carrera – 400 metros

Abre el programa “Bandido” (2), que asoma como favorito y concentrará la mayoría de las apuestas. Como alternativa aparece “Solitária” (1), del stud de De Zan, que se adapta bien a la distancia. Para completar la trifecta, atención con “Don Héctor” (2), capaz de sorprender.

2ª carrera – 500 metros

El elegido es “Lumático” (3), con antecedentes que lo posicionan como candidato desde la largada. Como principal rival se perfila “La Mechita” (4), con experiencia en esta pista. Como tercera opción, “Un Millón” (1) puede dar pelea desde el inicio.

3ª carrera – 1100 metros

En esta prueba con codo, “Sr. Hache” (3) se presenta como favorito. “Desertico” (4) aparece como una alternativa interesante, mientras que “Chin Chin Moi” puede ser la sorpresa a buen dividendo.

4ª carrera – 500 metros

Promesa de final abierto entre veloces. El voto va para “Mónaco” (2), que llega con buenos antecedentes. Como rival directo aparece “Qué Victorioso” (1), mientras que “Unesh” (4) se perfila como opción para combinadas.

5ª carrera – 500 metros

“Che Paleta” (1) surge como el indicado en esta prueba, con muy buenos antecedentes. Para disputarle la victoria, “Cocodrilo” (3) aparece como serio rival. Como lance, “Nachito” (2) llega con buenos pergaminos.

6ª carrera – 310 metros

Carrera abierta. “Ángel” (1) contará con el respaldo de su equipo y será uno de los más jugados. “La Mila” (1) se perfila como rival de cuidado, mientras que “Soñadora” (2) puede dar el golpe.

7ª carrera – 300 metros

Especial para velocistas, “Galán” (2) es el elegido, con buenos antecedentes recientes. Para complicarlo, “Alambrador” (5) puede meterse en la definición y dar buen dividendo.

8ª carrera – 450 metros

Prueba con varios ejemplares de nivel. “El Cuervo” (4) asoma como favorito. “Pobre Gaucho” (5) puede meterse en el podio, mientras que “Papu” aparece como lance interesante.

9ª carrera – 500 metros (Clásico 159° Aniversario)

La prueba central tiene en “Cartonero” (2) al principal candidato, por sus últimas actuaciones. “Camay” (1) será un rival exigente, mientras que “La Colo” (3) puede sorprender a buen dividendo.

10ª carrera – 1300 metros

En el cierre, “Gloober” (3) aparece como favorito tras su triunfo en el Clásico Clausura 2025. “Pure Dabster” (2) será un duro oponente, mientras que “Spectacular Ted” (1) completa la trifecta posible.

Batacazo de la jornada: “Un Millón” (1), en la segunda carrera.

Colaboración: Edgardo Rivas