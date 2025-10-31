Orejeando al disco

1ª Carrera – 500 metros

El programa abre con una corta pareja entre ejemplares ya conocidos. Se destaca No Me Jueguen (3), ganador en Urdinarrain ante Don Juan por 3 cuerpos. Para salir al cruce aparece Gauchita (1), primera en Gualeguaychú sobre Amiga Traidora. Como lance con pretensiones asoma Perico (2), ganador de Alelí en Urdinarrain, que puede venirse de un viaje.

2ª Carrera – 500 metros

Prueba con destacados y posibilidades abiertas. El elegido es Angelito (4), ganador en la distancia sobre Soñadora por un cuerpo. Desde el vamos buscará la victoria. Como enemigo de fuste aparece Amiga Traidora (5), fogueada en esta cancha y reciente segunda de Gauchita. Tercera chance para Sabio Francés (1), listo para dar batalla.

3ª Carrera – 1.000 metros

En esta con codo, el favorito es Don Emperor (6), que llevará el peso de los boletos. Otro con pretensiones es Wind of Peace (2), con un quinto y un noveno en San Isidro. Como lance a buen dividendo aparece Vecchia Romagna (1), 11ª en San Isidro y con ganas de copar la banca.

4ª Carrera – 250 metros

Penca de guapos y veloces, con promesa de final abierto. Nuestro pálpito es La Ceibera (3), tercera de Peligro en Urdinarrain y favorita. Como enemigo de fuste se destaca Chimango (2), que llega con buenos trabajos y puede dar un sport interesante. Para combinadas aparece Lunar (1), indicada para un debut exitoso.

5ª Carrera – 500 metros

En esta corta de la tarde, la apreciación de pasillo indica a Bandido (5), segundo del NOA en Ibicuy, que guarda un as bajo la manga. Para darle pelea, los boletos van a Princesa Black (2), rival de lujo. Como lance a buen dividendo se menciona Terminante (1), bajo la batuta del “Flaco”, que llega con pergaminos.

6ª Carrera – 500 metros

Prueba abierta para iniciar historias. El indicado es Vasquito (1), ganador de Che Paleta en Urdinarrain, con respaldo del cuidador. Como rival directo asoma Rufián (3), segundo de Piyo Emper en Urdinarrain, con clase para sorprender. Para cerrar la trifecta los vales van a Chiclana (2), la zaina de Benedetti, tercera de Mano Santa y candidata al batacazo.

7ª Carrera – 1.200 metros

Para sprinters de jerarquía, el elegido es Simple Minded (1), quinto y sexto en Palermo. Para complicar la tarea aparece White Rate (3), ganador y con un octavo y un quinto en Palermo, capaz de sorprender a buen sport. Completa el pronóstico Entrevistado Tom (2), candidato a pelear arriba.

8ª Carrera – 280 metros

Recta con cuatro ejemplares de fuste. Favoritismo para Baila Sola (2), ganadora de Marilinda en Ibicuy y segunda de Enano en Gualeguaychú. Para complicarla sale Monchito (3), primero de Buena Fama y tercero de Baila Sola, afinado para estar bien arriba.

9ª Carrera – 500 metros

Penca con muy buenos ejemplares. Se destaca Timoteo (4), ganador de Mano Santa en su última presentación. Como enemigo aparece Don Roberto (1), ganador de Forastero y Moneda en Urdinarrain, que venderá cara su derrota. Completa el pronóstico Morena (3), segunda de Anda Declarar y tercera de Mala Fama, lista para sorprender.

10ª Carrera – 500 metros

Penca con ejemplares de lujo, todos ganadores. Se destaca Piyo Emper (3), pupilo de Bogiano, ganador en Gualeguaychú y con sólida campaña en la zona. Como enemigo aparece Gran Beto (2), tercero de La Coqueta y rival bravo. Para la trifecta se menciona El Croto (3), con destacada campaña en la distancia.

11ª Carrera – 325 metros

Competencia con destacados ganadores. El indicado es Nochero (2), primero de Rufián en Ibicuy por 3 cuerpos en sus últimas salidas. Para disputarle la punta aparece Traidor (4), ganador de La Cheta en Urdinarrain por un cuerpo y vencedor de Argentina en Tala. Completa el trío Don Beto (3), tercero de La Coqueta en Gualeguaychú y de Chapita en la misma cancha.

12ª Carrera – 400 metros

Penca sobre la recta con ejemplares de fuste. El favorito es Galponero (1), ganador de Mil Amores y Mercel Boy. Para oponer resistencia aparece Juancho (2), primero de No Me Juegues en Urdinarrain y tercero de Ficha Limpia en esa pista. Como lance se suma Monchito (3), tercero de Baila Sola en Ibicuy.

13ª Carrera – 350 metros

Sobre la recta, el favorito es Pororó (2), primero sobre Traidor en Gualeguaychú. Como enemigo se destaca Griterío (3), segundo de Miguelito en Gualeguaychú. Para cerrar la trifecta, los vales van a Bonita (1), ganadora en esta cancha pese a dos borratinas recientes.

14ª Carrera – 400 metros

Penca de tres ejemplares veloces. Favorito probable: Rufián Kid (2), segundo de Nochero en Ibicuy. Como enemigo aparece Cha Paleta (3), tercero de Don Francisco y segundo de Vasquito en Urdinarrain. Completa el trío Pobre Gaucho (1), primero de Palomo en Urdinarrain, duro desde el vamos.

15ª Carrera – 1.300 metros

En la del cierre, para tratar de salvarse, nos jugamos por Merecido (1), con octavo y noveno en San Isidro. Como rival fuerte aparece Security One (2), con dos décimos en Palermo y segundo de Sabino Victorio en Gualeguaychú. Última chance para Mil Beach (6), que llega con un undécimo en San Isidro y puede pagar bien.

Por Edgardo Rivas – Cronista.